我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨金主也開罵「胡鬧」 金融大亨接力痛批川普對等關稅政策

大戲還沒上場？黑天鵝基金經理人：史詩級崩盤最終將大跌80%

指川普關稅公式被「灌水4倍」 學者：關鍵係數搞錯

中央社／東京8日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統2日拿著表格，解釋他的對等關稅措施。(歐新社)
川普總統2日拿著表格，解釋他的對等關稅措施。(歐新社)

川普政府的「對等關稅」稅率計算公式可能出現代入錯誤，美國企業研究所（AEI）研究員重新計算後發現，實際稅率僅為公布數值的大約1/4，因此日本的關稅稅率不應該是24%、台灣的關稅稅率不應該是32%，而是都應該適用10%。

日本經濟新聞報導，美國企業研究所4日發布分析指出，根據美國貿易代表署（USTR）公布的關稅稅率計算公式，分子是「出口額減去進口額」，也就是貿易逆差金額，分母則是兩個係數與進口金額的相乘積。

問題出在分母使用的係數上，第一個係數是「關稅對進口價格的變動數值」，USTR把它設定成0.25，第二個係數則是「進口需求對價格的彈性值」，這個係數被設定為4。

不過，0.25和4相乘變成1，使得整個關稅稅率計算公式實際上變成了「貿易逆差」除以「進口金額」。美國政府再把結果拿來除以二，就變成2日對各國與地區公布的關稅稅率。

AEI研究員指出，第一個係數應該代入的不是0.25，而是0.945。美國政府錯誤地使用了「關稅對零售價格的彈性值」代入計算，而不是進口價格的變動數值。

根據重新計算過的關稅稅率，日本、台灣、中國、韓國、歐盟都應該是10%，越南12.2%、寮國12.7%、柬埔寨13.0%、賴索托13.2%。川普政府公布的數字卻是賴索托50%、柬埔寨49%、寮國48%、越南46%、中國34%、台灣32%、韓國25%、日本24%、歐盟20%。

川普政府為了解釋所使用的進口價格彈性值，引用了一篇論文，結果該篇論文的共同作者也說川普政府「完全搞錯了」。

芝加哥大學布斯商學院經濟學家尼曼（Brent Neiman）投書「紐約時報」表示，當川普上週展示那張巨大圖表時，他立刻心想「天啊，這些數字怎麼可能這麼高？」。而川普團隊在計算對等關稅時，引用的是尼曼和另外三名經濟學家2021年共同發表的一篇關於關稅的論文。

尼曼與AEI的分析一致，認為實際稅率應該是美國政府公布的大約1/4。他表示，「我認為他們從我們的研究裡抓錯了數字。就我的研究而言，我會代入的係數是他們使用那個數字的4倍，因此，他們計算出來的逆差也比實際情況高出了4倍」。

關稅 川普 日本

上一則

台積、蘋果等大企業承諾的近2兆元投資 恐被川普關稅重傷

下一則

川普關稅核心是台灣？美分析師：重塑秩序 勝過中國犯台摧毀一切

延伸閱讀

台積、蘋果等大企業承諾的近2兆元投資 恐被川普關稅重傷

台積、蘋果等大企業承諾的近2兆元投資 恐被川普關稅重傷
敢報復？川普擬再課中國50%關稅 北京揚言還會報復

敢報復？川普擬再課中國50%關稅 北京揚言還會報復
特斯拉等都來了…中召開美企圓桌會 籲業者促川普回頭

特斯拉等都來了…中召開美企圓桌會 籲業者促川普回頭
暴跌、熔斷、熊市…川普關稅 釀亞股數十年罕見慘況

暴跌、熔斷、熊市…川普關稅 釀亞股數十年罕見慘況

熱門新聞

北京官員越來越擔心川普對墨西哥開徵關稅可能只是起手式，意味著接下來將展開規模龐大的行動，逼迫全球開發中國家二選一，想跟美國或中國維持貿易，必須選邊站。（美聯社）

紐時：美國對墨西哥開徵關稅令北京憂心

2025-03-14 08:18
川普總統2日在白宮玫瑰花園發布對等關稅時，手持一幅對各國的課徵關稅清單。(路透)

完整清單一次看 川普對等關稅 對25國課多少

2025-04-02 17:58
美國總統川普2日在白宮玫瑰園宣布對等關稅政策。美聯社

川普宣布對等關稅：課徵中國34%台灣32%歐盟20%…

2025-04-02 16:42
政策分析家拉特娜認為，川普對等關稅的目的，是為管理美國債務、重塑美國工業基礎、爭取美國在全球新秩序中的地位。圖為一列貨運火車行經加拿大蒙特婁，加國也是美國開徵關稅的對象之一。（歐新社）

川普對等關稅有3真正目的？分析師：企圖心遠超一般想像

2025-04-06 09:28
一本新書曝光川普總統(左)與前副總統賀錦麗在選後隔天的通話內容。(路透資料照)

新書曝：大選隔日 川普對賀錦麗說了「這句話」

2025-04-06 15:55
美國總統川普（前）3日與次子艾瑞克於佛州高爾夫球場。(美聯社)

關稅血洗美股蒸發接近川普臨界點 川普兒子1句話指點各國

2025-04-06 22:40

超人氣

更多 >
豬哥亮愛女認了「離開台灣」巨額保險內幕曝光

豬哥亮愛女認了「離開台灣」巨額保險內幕曝光
華人入境美國若簽署這份表格 恐被遣返 綠卡也會喪失

華人入境美國若簽署這份表格 恐被遣返 綠卡也會喪失
川普再威脅中國：不撤銷反制就再加50%關稅

川普再威脅中國：不撤銷反制就再加50%關稅
美股3大指數開低後一度戲劇性反彈 因2消息致多空拉鋸

美股3大指數開低後一度戲劇性反彈 因2消息致多空拉鋸
貝森特稱70國來談關稅「我們很忙」 這個國家優先協商

貝森特稱70國來談關稅「我們很忙」 這個國家優先協商