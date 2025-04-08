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台積、蘋果等大企業承諾的近2兆元投資 恐被川普關稅重傷

編譯季晶晶／綜合7日電
全球企業在川普上台後宣布的對美投資承諾，恐因貿易戰升級而受到威脅。汽車製造商Stellantis已讓美國五家工廠的900名勞工休假。(路透)
全球企業在川普上台後宣布的對美投資承諾，恐因貿易戰升級而受到威脅。汽車製造商Stellantis已讓美國五家工廠的900名勞工休假。(路透)

川普上任以來，包括台積電在內全球企業先後做出的對美投資承諾，根據英國金融時報的統計，總值至少1.9兆美元，但很可能因為貿易戰升級而受到威脅。

最新的在美投資承諾包括：台積電和軟銀將各砸1000億美元、法國達飛海運（CMA CGM）將投入200億美元、蘋果要提供5000億美元、汽車製造商Stellantis則規畫50億美元。

這些承諾裡有許多來自擁有全球供應鏈的企業，料將受到川普所宣布對中國、印度和歐盟等貿易夥伴全面徵收關稅的衝擊。

達特茅斯學院副教授、國際貿易專家Teresa Fort表示，川普關稅造成的損害將遠超過已做出的1.9兆美元投資承諾。她說，川普給世界貿易體系帶來的不確定性，意味沒人敢進行長期投資，這絕對會降低美國的投資吸引力。

總部在荷蘭阿姆斯特丹的Stellantis表示，由於關稅帶來的不確定性，將讓美國五家工廠的900名勞工休假，並暫時關掉加拿大和墨西哥的生產。

法國總統馬克宏已敦促歐企暫纋赴美投資。他也呼籲產業不要試圖和華府談判豁免。

一些分析人士認為，各國會試圖談判爭取讓步，川普的保護主義可能讓企業加速投資在美生產，但美國智庫「卡托研究所」副總裁Scott Lincicome指出，關稅會導致企業獲利下滑、生產成本上升，以及美國經濟放緩，都將削弱投資意願。

在川普宣布對等關稅後，蘋果的市值在過去三個交易日損失逾6000億美元，遠高於2月宣布的5000億美元投資。

Astris Advisory的分析師Kirk Boodry表示，如果關稅導致市場長期低迷，軟銀可能被迫出售資產，就像2020年疫情期間那樣。

川普 關稅 台積電

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