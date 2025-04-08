川普暫緩課稅90天？證實假的…股市上揚後再度狂瀉

X平台出現一則貼文表示，川普總統將考慮全面暫緩實施課徵關稅90天，後來白宮對外澄清該貼文是「假新聞」。（路透）

7日上午X平台出現一則貼文表示，川普 總統將考慮全面暫緩實施課徵關稅 90天，該消息一度讓受挫的股市獲得信心止跌回升，例如道瓊工業指數曾上揚超過800點。不過，不久後白宮 對外澄清該貼文是「假新聞」，又讓股市再度狂瀉。

據POLITICO與美聯社報導，這則未經證實的貼文在短短幾分鐘內讓史坦普500(S&P 500)指數瞬間增加數兆元市值。不過，這些漲幅在白宮出面否認該消息真實性後很快曇花一現，一名白宮官員向媒體證實該則貼文是「假新聞」。

上午10時剛過，一名用戶在X上貼文表示，白宮國家經濟會議主席哈塞特(Kevin Hassett)在7日稍早受訪時曾表示，川普正考慮暫停關稅措施90天。在訪問中，哈塞特當時被問到避險基金億萬富豪、川普的支持者艾克曼(Bill Ackman)呼籲總統對關稅政策「暫停90天」，因為這些關稅已讓全球股市損失數兆元的看法，哈塞特當時的回應是，「我認為總統將自行做出決定。」

隨後這則貼文的出現造成各大通訊社與電視台，包括CNBC都紛紛報導「川普正考慮對中國以外的所有國家暫停關稅」。政策改變的消息一傳出，史坦普指數、道瓊工業指數與以科技股為主的那斯達克指數(Nasdaq)均瞬間飆漲，但在白宮官員否認這則消息後，隨即再度大幅下跌。

7日盤中，史坦普500指數一度從下跌4.7％迅速逆勢上漲3.4％，市值短暫增加數兆元後再度急跌。道瓊工業指數一度收復了早盤暴跌1700點的跌幅，狂飆逾800點，但很快又回落至下跌629點。

這則錯誤訊息的來源並不清楚，只是約兩小時後，社群媒體平台X上多個帳號都發布一則完全相同的貼文，聲稱哈塞特表示川普正考慮對中國以外的所有國家暫停徵收關稅。此消息隨即被股票交易員及部分媒體轉發，市場聽聞此「正面消息」後迅速飆漲。

這起引發市場混亂的謠傳，在社群媒體與部分傳統媒體的推波助瀾下持續不到半小時，卻反映出華爾街當前的緊張情緒，投資人憂心川普的關稅政策恐將重創全球經濟。