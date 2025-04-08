傳川普團隊考慮出口稅負抵減 藉以抵銷外國報復關稅

川普總統2日拿著表格，解釋他的對等關稅措施。(歐新社)

彭博新聞引述知情人士報導，川普 政府官員正在討論推出新的出口商稅負抵減政策，此舉暗示政府間接承認白宮 的關稅 政策可能對美國企業造成傷害。

消息來源對彭博表示，目的在提振美國製造商的退稅政策將在今年年底發布，藉以抵銷報復性關稅對美國公司向外國市場銷售商品的影響。他們說，這項政策也可能適用於向海外出口服務的公司；相關政策需要美國國會批准才能執行。

目前計論中的這項方案還沒有正式向總統川普或財政部長貝森特呈報，而且川普政府的經濟團隊裡，也有不同意見。

財政部在一份聲明中指出：「雖然討論具體條文為時尚早，但貝森特財長在稅務問題上的所有想法，都是基於他對川普總統美國優先經濟項目的全力支持，這將成為他最終支持或不支持任何事項的依據。」

白宮的代表沒有回應彭博的置評請求。

彭博指出，目前尚不清楚稅負抵減的提案能獲得多大支持，不過由這個提案可以一窺川普政府的動向。川普上周宣布對幾乎所有國家都廣泛加徵關稅的對等關稅，而他的一些助理希望遏制可能產生的不利影響。這種意圖顯示，總統的一些經濟顧問並沒有被說服此一貿易政策的穩健程度。

實際上，一些貿易夥伴國迅速對川普的對等關稅進行反擊。例如，北京回敬以對等的34%關稅。川普周一（7日）因而威脅要對中國再加徵50%的關稅，美中兩國顯然將打一場針鋒相對的貿易戰。歐盟各國貿易部長周一也開會討論報復計畫。

知情人士說，稅負抵減將做為對向海外銷售產品的美國企業的補貼，幫助抵消外國報復性關稅造成的困難。然而美國進口商將面臨川普新關稅最直接的影響，因為他們不得不承擔自貿易夥伴購買商品成本上升的負擔。

消息來源表示，川普的經濟顧問也在考慮是否為進口商設計稅負抵減，但相關政策將會更難制定。

川普曾說，他的關稅應該會刺激更多公司在美國生產商品。經濟學家和商界領袖則是警告，重建供應鏈可能需要數年時間，但關稅的短期影響就可能將全球經濟推入衰退。