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共和黨金主也開罵「胡鬧」 金融大亨接力痛批川普對等關稅政策

編譯劉忠勇／綜合7日電
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長年支持共和黨的金主藍更說：「我認為川普在這次貿易問題上的顧問根本給了他很糟的建議。」（美聯社）
長年支持共和黨的金主藍更說：「我認為川普在這次貿易問題上的顧問根本給了他很糟的建議。」（美聯社）

金融大亨陸續出面抨擊川普總統的關稅措施，當中包含支持共和黨的金融家，砲轟尤其猛烈。

家得寶（Home Depot）共同創辦人、長年支持共和黨的金主藍更（Ken Langone）抨擊說，川普祭出的關稅稅率太高，操之過急。他接受英國金融時報訪問時說，川普「被嚴重誤導」，對越南課徵46%簡直「胡鬧」，對中國加徵的34%關稅則是「過於躁進、操之過急」，根本沒給「認真談判的機會」。

藍更表示，更可控、也更具建設性的做法，應該是對所有進口貨品一律課徵10%的關稅，再和各國展開雙邊談判。他說：「我搞不懂那該死的公式。我認為川普在這次貿易問題上的顧問根本給了他很糟的建議──尤其是他們現在用的那套公式。」

貝萊德CEO：美經濟現正走弱

貝萊德（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）表示，美國經濟「已正走弱」，並警告川普關稅所引發的金融市場動盪正波及美國整個企業界。

他說：「當你看到市場三天內暴跌20%，顯然影響很大，而關稅所帶來的漣漪效應恐怕會持續很久。市場動盪已經影響到實體經濟了。」

他說：「現在市場跌了20%，有些股票甚至較1月高點下跌了30%、40%。從長期來看，這比較像是買進而非賣出時機。不過，這不代表我們接下來不會再跌20%。」

芬克表示，他擔心美國正在動搖全球市場，而目前在通膨壓力升溫的情況下，聯準會（Fed）降息的機率「為零」。

葛里芬：傷害中產階級的重大失策

共和黨金主、億萬富豪葛里芬（Ken Griffin）表示，川普最新一輪關稅等同於對家庭加稅，是政府犯下的「重大政策錯誤」。

他說：「你不能對一個年收入5萬美元的中產或經濟拮据家庭說，『你接下來買菜、買烤麵包機、吸塵器或新車，都要多付20%、30%、甚至40%的錢』。就算把工作帶回美國的夢想真的實現，那也是20年的事，不是20周，也不是2年，而是好幾十年。」

共和黨金主、億萬富豪葛里芬表示，川普最新一輪關稅等同於對家庭加稅，是政府犯下的「...
共和黨金主、億萬富豪葛里芬表示，川普最新一輪關稅等同於對家庭加稅，是政府犯下的「重大政策錯誤」。(路透)

葛里芬說，全球正開始對川普高於預期的關稅反撲，恐怕會削弱美國的影響力。他說：「我們已經領導這個世界七、八十年了。我真的很擔心，我們正在放棄自由世界領導者的角色，而這正是我們當前走的路。」

投資大師羅傑斯：關稅從來不會任何人有好處

與索羅斯（George Soros）共同創辦量子基金（Quantum Fund）的羅傑斯（Jim Rogers）致函金融時報指出，盡管「關稅偶爾會在相當短的時間內對少數人有利」，但「幾乎從來不會對任何人有好處」。

前商務部長羅斯：留意關稅帶來意想不到的影響

川普上一任期的商務部長羅斯也表態，提醒這些關稅會帶來意料之外的影響。

羅斯對金融時報說：「情況比我預期的還要嚴厲。特別是對越南、中國和柬埔寨的衝擊，比我原本想的還要大得多。」

他提醒，最難應付的是不確定性。對未知的恐懼對人來說是最糟的，而現正處於極度恐懼的時期。

關稅 川普 共和黨

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