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傳馬斯克「親自請願」川普取消對等關稅 無功而返

川普威脅加碼關稅50% 中國放話了 回「奉陪到底」

傳馬斯克「直接勸說」川普不要實施對等關稅 無功而返

編譯張佑生／即時報導
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特斯拉執行長馬斯克，罕見公開抨擊支持關稅的川普政府人士。(美聯社)
特斯拉執行長馬斯克，罕見公開抨擊支持關稅的川普政府人士。(美聯社)

華盛頓郵報網站8日報導，川普第一麻吉也是全球首富的馬斯克（Elon Musk ），在剛過去的周末拼命在社群平台發文，痛批白宮主管經濟的顧問未能阻止川普實施對等關稅，甚至親自向川普請願，但徒勞無功。消息來源是2位不願具名的內部人士。

馬斯克5日表示，「我希望歐洲和美國能夠達成一致。在我看來，理想的情況是走向零關稅，進而有效地在歐洲和北美之間建立一個自由貿易區。」

馬斯克還說，他贊成「給予人們更多自由，讓他們可以在歐洲和北美之間往返工作」。

馬斯克在去年美國總統大選投入近2.9億美元給川普陣營，因而被稱為「第一麻吉」。

經濟學家警告，若關稅戰持續，通膨上升與經濟成長下降，可能將美國拖入衰退。消費者信心因股市崩潰與未來不確定性受到重創，將進一步削弱美國內需市場。法國興業銀行美股策略長卡布拉指出，消費者信心的下滑將影響製造業是否回流美國的決策，而讓製造業回流正是川普關稅政策的初衷之一。不過，現實卻與預期背道而馳，美國民眾不僅未能從關稅中獲益，反而首當其衝成為輸家。

川普 關稅 馬斯克

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