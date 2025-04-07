我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普威脅加碼關稅50% 中國放話了 回「奉陪到底」

范斯喊「中國鄉巴佬」 中網友怒：粗魯無知

川普和石破通話後 日本在關稅談判爭取到「優先順位」

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本首相石破茂8日上午召開內閣會議討論關稅議題。(路透)
日本首相石破茂8日上午召開內閣會議討論關稅議題。(路透)

日本可望在和美國的關稅談判中優先登場，在各國向美國爭取撤回預定於本周三(9日)生效的對等關稅之前搶先協商。

美國財政部長貝森特表示，日本「極有可能」在貿易夥伴中優先獲得談判機會，理由是日方「相當主動」。貝森特將和美國貿易代表葛里爾主導美方協商。日本尚未宣布誰將主導談判。經濟再生大臣赤澤亮正表示，他未接獲石破的相關指示。經產大臣武藤容治則說，目前尚未討論具體人選。

美國對日本全面開徵24%的對等關稅，並額外對汽車課徵25%的關稅。

受到關稅可能還有轉圜餘地的激勵，日本股市周二(8日)早盤大幅反彈。東證指數一度大漲6.7%，日經225指數一度上漲6.2%，雙雙創下自去年8月以來最大單日盤中漲幅。標普500和那斯達克100期指也同步走高。

另外，日本製鐵周二(8日)早盤股價也大漲近11%，因為川普下令重新審查併購美國鋼鐵公司（US Steel）的交易案，並指示美國外資投資審查委員會（CFIUS）在45天內提交報告。美國鋼鐵股價周一(7日)收漲16%，報44.50美元。

日本首相石破茂周二(8日)上午召開內閣會議討論關稅議題。會前他再度表達遺憾，並對關稅對日本汽車產業可能造成的衝擊表示憂心。

石破茂會前說：「不用多說……汽車產業是我國經濟的支柱。這些關稅可能對很多產業造成深遠影響。」

石破茂還說：「我對美國政府徵收這些關稅是否符合WTO規範，以及是否符合日美貿易協定，抱持嚴正疑慮。」

貝森特接受福斯新聞訪問時表示，日本仍維持「相當高」的非關稅壁壘，但他預料和日本的協商將「非常有建設性」。至於時程，貝森特說：「現在大概有50、60，甚至接近70個國家已經來找我們了，4月、5月，可能一路忙到6月。」

關稅 日本 石破茂

上一則

川普威脅加碼50% 中國放話「奉陪到底」 學者曝北京盤算

延伸閱讀

關稅引爆多邊貿易戰？ 學者：各國恐脫鉤美國市場

關稅引爆多邊貿易戰？ 學者：各國恐脫鉤美國市場
貝森特稱70國來談關稅「我們很忙」 這個國家優先協商

貝森特稱70國來談關稅「我們很忙」 這個國家優先協商
恐向中國加徵50％關稅 川普：盼與習近平維持好關係

恐向中國加徵50％關稅 川普：盼與習近平維持好關係
盡快消除與美國貿易逆差 以色列總理：做他國榜樣

盡快消除與美國貿易逆差 以色列總理：做他國榜樣

熱門新聞

北京官員越來越擔心川普對墨西哥開徵關稅可能只是起手式，意味著接下來將展開規模龐大的行動，逼迫全球開發中國家二選一，想跟美國或中國維持貿易，必須選邊站。（美聯社）

紐時：美國對墨西哥開徵關稅令北京憂心

2025-03-14 08:18
川普總統2日在白宮玫瑰花園發布對等關稅時，手持一幅對各國的課徵關稅清單。(路透)

完整清單一次看 川普對等關稅 對25國課多少

2025-04-02 17:58
美國總統川普2日在白宮玫瑰園宣布對等關稅政策。美聯社

川普宣布對等關稅：課徵中國34%台灣32%歐盟20%…

2025-04-02 16:42
政策分析家拉特娜認為，川普對等關稅的目的，是為管理美國債務、重塑美國工業基礎、爭取美國在全球新秩序中的地位。圖為一列貨運火車行經加拿大蒙特婁，加國也是美國開徵關稅的對象之一。（歐新社）

川普對等關稅有3真正目的？分析師：企圖心遠超一般想像

2025-04-06 09:28
一本新書曝光川普總統(左)與前副總統賀錦麗在選後隔天的通話內容。(路透資料照)

新書曝：大選隔日 川普對賀錦麗說了「這句話」

2025-04-06 15:55
聯邦參議員布克（Cory Booker）。（截自C-SPAN）

講了25小時又5分鐘…參議員超長演講所為何事？

2025-04-01 20:15

超人氣

更多 >
三生肖女心寬不計較 兔豁達是人氣王、她高情商化解不快

三生肖女心寬不計較 兔豁達是人氣王、她高情商化解不快
豬哥亮愛女認了「離開台灣」巨額保險內幕曝光

豬哥亮愛女認了「離開台灣」巨額保險內幕曝光
華人入境美國若簽署這份表格 恐被遣返 綠卡也會喪失

華人入境美國若簽署這份表格 恐被遣返 綠卡也會喪失
川普再威脅中國：不撤銷反制就再加50%關稅

川普再威脅中國：不撤銷反制就再加50%關稅
美股3大指數開低後一度戲劇性反彈 因2消息致多空拉鋸

美股3大指數開低後一度戲劇性反彈 因2消息致多空拉鋸