川普和石破通話後 日本在關稅談判爭取到「優先順位」

日本首相石破茂8日上午召開內閣會議討論關稅議題。(路透)

日本 可望在和美國的關稅 談判中優先登場，在各國向美國爭取撤回預定於本周三(9日)生效的對等關稅之前搶先協商。

美國財政部長貝森特表示，日本「極有可能」在貿易夥伴中優先獲得談判機會，理由是日方「相當主動」。貝森特將和美國貿易代表葛里爾主導美方協商。日本尚未宣布誰將主導談判。經濟再生大臣赤澤亮正表示，他未接獲石破的相關指示。經產大臣武藤容治則說，目前尚未討論具體人選。

美國對日本全面開徵24%的對等關稅，並額外對汽車課徵25%的關稅。

受到關稅可能還有轉圜餘地的激勵，日本股市周二(8日)早盤大幅反彈。東證指數一度大漲6.7%，日經225指數一度上漲6.2%，雙雙創下自去年8月以來最大單日盤中漲幅。標普500和那斯達克100期指也同步走高。

另外，日本製鐵周二(8日)早盤股價也大漲近11%，因為川普下令重新審查併購美國鋼鐵公司（US Steel）的交易案，並指示美國外資投資審查委員會（CFIUS）在45天內提交報告。美國鋼鐵股價周一(7日)收漲16%，報44.50美元。

日本首相石破茂 周二(8日)上午召開內閣會議討論關稅議題。會前他再度表達遺憾，並對關稅對日本汽車產業可能造成的衝擊表示憂心。

石破茂會前說：「不用多說……汽車產業是我國經濟的支柱。這些關稅可能對很多產業造成深遠影響。」

石破茂還說：「我對美國政府徵收這些關稅是否符合WTO規範，以及是否符合日美貿易協定，抱持嚴正疑慮。」

貝森特接受福斯新聞訪問時表示，日本仍維持「相當高」的非關稅壁壘，但他預料和日本的協商將「非常有建設性」。至於時程，貝森特說：「現在大概有50、60，甚至接近70個國家已經來找我們了，4月、5月，可能一路忙到6月。」