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避開中國高關稅 蘋果擬增加印度製iPhone銷美

編譯尤寶琪／綜合報導
蘋果公司計畫多進口印度製造的蘋果產品，力求分散中國的角色。(路透)
蘋果公司計畫多進口印度製造的蘋果產品，力求分散中國的角色。(路透)

根據知情人士，蘋果(Apple)為了要抵銷中國關稅的高昂成本，計畫要從印度向美國進口更多iPhone

這些調整只是蘋果企圖要從總統川普取得關稅豁免之前的短期權宜之計；蘋果執行長庫克(Tim Cook)在川普第一任期內就曾取得豁免。根據知情人士，該公司認為目前情況太不確定，暫時還不會推翻以中國為供應鏈中心的長期投資計畫。

根據川普的最新關稅方案，中國進口商品的關稅，將會提高到至少54%，同時對印度進口商品也將徵收26%的關稅。川普在7日威脅說，如果中國不取消對美公布的報復性關稅計畫，那他將會以再增加中國關稅回敬。

iPhone是蘋果的經典代表性產品，占其營收約50%左右；而蘋果在製造上非常倚賴中國，也引爆了投資者對關稅影響的擔憂，導致該公司的股價大跌19%，造成蘋果近25年來表現最糟糕的三天。

美國銀行(Bank of America)分析師莫罕(Wamsi Mohan)指出，在關稅之前，蘋果原計畫2025年要在印度生產約2500萬部iPhone；通常，其中有約1000萬部會供應給印度本土市場。如果蘋果真的將所有印度生產的iPhone轉銷往美國，那公司就能滿足美國2025年iPhone需求的50%；蘋果多年來一直在致力於提高印度iPhone的產量。

對中國商品的關稅，預計將給蘋果一部iPhone 16 Pro的硬體成本，增加約300元；目前一部iPhone 16 Pro的硬體成本為550元。根據產業調查機構TechInsights，目前一部iPhone 16 Pro的零售價為1100元。從印度進口手機，可以幫助蘋果限制損失，因為印度的進口關稅大約只有一半。

盡管川普呼籲美國製造業復興，但分析師和供應商表示，將iPhone生產轉移到蘋果出身的美國是行不通的，因為這樣做的成本，將會遠超過支付關稅的成本。

根據研究公司Wedbush最新報告：「如果消費者想買一部3500元的iPhone，那我們就該在新澤西州、德州或其他州生產。」

關稅 iPhone 印度

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