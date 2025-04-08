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降到零關稅也沒用 川普貿易顧問納瓦羅：關鍵為「非關稅欺騙」

編譯高詣軒／綜合報導
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川普的貿易顧問納瓦羅說，各國即使把美國商品關稅歸零也沒有用，真正要改革的是「非關稅的欺騙手段」。(美聯社)
川普的貿易顧問納瓦羅說，各國即使把美國商品關稅歸零也沒有用，真正要改革的是「非關稅的欺騙手段」。(美聯社)

美國將對越南課徵46%對等關稅，越共總書記蘇林喊出「對美零關稅」，建議美方對越南課相似稅率。川普總統的貿易與製造業資深顧問納瓦羅(Peter Navarro)6日說，川普政府不會對此協商，強調傾銷、貨幣操縱等「非關稅欺騙」行為才是問題關鍵。

蘇林4日與川普通話，表示越南願將美國輸越商品進口稅率歸零。紐約時報報導，蘇林5日也致函呼籲川普延後對等關稅生效至少45天，並指派美方代表與越南協商以期盡快達成協議。川普曾稱他和蘇林的通話「極有成效」。

納瓦羅在福斯新聞節目說，美國對越南關稅將繼續實施，「這不是協商，這是因為欺騙行為導致貿易逆差失控的國家緊急狀態。我想在此向世界說：若你們想找我們協商，不要只說你想降低關稅就完事。這是『非關稅欺騙』的問題。別再操縱貨幣，別再傾銷商品進來」。

納瓦羅說，「非關稅欺騙」包括出口補貼及「阻擋我國農產品、阻擋我國汽車出口到日本的假標準」。納瓦羅直言越南是非關稅欺騙的代表，即使美國、越南將彼此關稅歸零，貿易逆差仍將有1200億美元。

納瓦羅表示，越南首要問題為該國基本上是「共產中國殖民地」；美國對越賣出1美元商品，越南就對美出口15美元商品，其中還有約5美元是透過越南出口、印上越南製標籤來規避美國關稅的中國商品。

川普的顧問馬斯克5日說，希望美國和歐洲達成零關稅協議，但納瓦羅指稱「他不懂」。納瓦羅表示馬斯克旗下的特斯拉在德州有工廠，那是組裝廠，車內零組件有很多來自中國、墨西哥、日本、台灣等地，「川普總統想做的是，讓(汽車工業大城)底特律回歸底特律，而非像現在將底特律設在墨西哥」。

納瓦羅表示，「各國都欺騙我們」；各國欺騙方式各異，就像人人指紋不同，但說到底都是非關稅欺騙；就歐洲來說，應將19%的增值稅(value-added tax)歸零，且「不要設立虛假農業標準，阻擋我們的豬肉、乳製品和雞肉」。

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