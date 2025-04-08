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暴跌、熔斷、熊市…川普關稅 釀亞股數十年罕見慘況

編譯中心、記者黃雅慧／綜合報導
川普關稅海嘯橫掃全球股市，台股7日無量崩跌，「開盤即收盤」，終場指數重挫2065點、跌幅9.7%，寫下史上最大跌點與跌幅紀錄。(記者許正宏／攝影)
川普關稅海嘯橫掃全球股市，台股7日無量崩跌，「開盤即收盤」，終場指數重挫2065點、跌幅9.7%，寫下史上最大跌點與跌幅紀錄。(記者許正宏／攝影)

受到川普總統關稅政策衝擊，亞洲股市7日暴跌，從台北、東京、新加坡，甚至到大洋洲的雪梨都無一倖免，香港恒生指數跌幅更重達13.22%，是自2008年10月金融海嘯以來最大跌幅。英國廣播公司(BBC)說，亞洲主要股市的慘況堪稱數十年來僅見。

不過，東京股市8日開市後大漲，日經指數在開市十分鐘後就跳漲逾1650點，上漲逾5.3%。南韓股市8日開盤也上漲2.2%；台股8日繼續下挫769點，約4%。香港恆生指數開盤上漲2.6%，中國股市開盤小漲，上證指數漲0.4%，深證成指漲0.8%。

台股7日大跌2065點、收1萬9232點，跌破熊市臨界點1萬9533點，邁入熊市；櫃買市場也從歷史新高拉回，大跌24%，同步轉「熊」。

亞股黑色星期一 製表／聯合報系
亞股黑色星期一 製表／聯合報系

不僅台股大跌，被川普課徵24%關稅的日本，日經指數當天跌幅達7.8%。日經指數7日開盤後一度跌逾2900點，為日股史上第三大跌幅；大阪交易所日經指數期貨因出現大量賣單，上午8時45分觸發「熔斷」機制，暫停交易十分鐘。日股隨後跌幅略有收斂，但終場大跌逾2600點。

被課徵25%關稅的南韓股市跌幅5.5%。韓股股市7日也因股市指數期貨下跌幅度太大，八個月來首度觸發暫停程式交易機制，以緩解劇烈波動。

但主要亞股7日跌幅最重的是港股，恒生指數收盤暴跌3021點或13.22%，收1萬9828點，是自2008年10月金融海嘯以來最大跌幅。

中國股市，7日也重挫，滬指跌245.43%或7.34%，收報3096點。深證成指當天大跌9.66%；創業板指也大跌12.5%。中國A股6日成交人民幣1.62兆元，各股市逾2900檔跌停。

新加坡雖然只被川普課徵10%基準關稅，但星國股市7日同樣殺聲震天，跌幅達7.4%。同樣被課徵10%關稅的澳洲和紐西蘭，跌幅都超過3%。被川普課徵26%對等關稅的印度，7日相對抗跌，孟買指數跌幅不到3%。

關稅 川普 台股

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