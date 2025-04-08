我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大戲還沒上場？黑天鵝基金經理人：史詩級崩盤最終將大跌80%

「美國旗應美國製」…白宮列10項「不公平貿易」 中日皆上榜

中國學者：搶在美談判前 應組「零關稅同盟」包圍美

記者潘維庭／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國關稅風暴引發全球股市震盪，中國經濟學者劉煜輝表示，要破關稅戰，最好的進攻是「零關稅」，形成「零關稅同盟」對美國的包圍態勢。圖為中美關稅戰示意圖。（美聯社）
美國關稅風暴引發全球股市震盪，中國經濟學者劉煜輝表示，要破關稅戰，最好的進攻是「零關稅」，形成「零關稅同盟」對美國的包圍態勢。圖為中美關稅戰示意圖。（美聯社）

美國關稅風暴引發全球股市震盪，中國經濟學者劉煜輝表示，要破關稅戰，最好的進攻是「零關稅」，形成「零關稅同盟」對美國的包圍態勢。

銀柿財經報導，劉煜輝表示，與2018年時相較，目前的美國遠比那時脆弱，面臨股市高估值、高通膨、高利息等一系列問題，中國則是在2016年就啟動「金融去槓桿化」(意即減債)，進行供給側結構性改革，「該爆的雷早爆了，今天中國的供應鏈遠比那時候強大」。

劉煜輝認為，要破關稅戰，最好的進攻是「零關稅」，可以率先對東南亞、歐盟、一帶一路沿線國家實行零關稅談判，有意識形成「零關稅同盟」對美國的包圍態勢。

北大國家發展研究院教授姚洋則稱，中國政府工具箱裡有足夠工具使用，以刺激國內需求，只要政策得當，並不需要特別擔心川普總統的關稅會對中國今年的經濟成長產生巨大的負面衝擊。

東南大學、武漢大學教授華生認為，根據川普喜歡「極限施壓，再談判妥協」的特點，估計多數談判會以互讓妥協告終。但在這種全球貿易秩序的重構過程中，無論是逆差還是順差的大國，都會面臨嚴峻考驗和挑戰，「對於中國而言，最根本是做好自己的事情。」

北京清華大學五道口金融學院講座教授鞠建東表示，接下來，中美將直接競爭，互拉「朋友圈」，美國已進入到下一個階段，開始與各國談判。談判的目的之一是建立「圍堵中國的60%的關稅牆」，中國須快速行動建設中國的朋友圈，打破美國的包圍。

川普2日提出對關稅之後，多國提出「零關稅」回應。歐盟執委員會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)7日已表示，歐盟已向美國提出一項就工業產品的「相互零關稅」計畫，希望避免以牙還牙的貿易戰。

歐盟執行委員會(European Commission)負責貿易的執行委員塞夫柯維奇(Maros Sefcovic)表示，他已向美國經貿官員表達歐盟願意與美國一起將彼此關稅降到零的「zero-for-zero」協商方案。

法廣也報導，即將卸任的德國副總理兼經濟部長哈貝克(Robert Habeck)表示，馬斯克日前發表支持美國與歐洲之間能達成「零關稅」制度，建立「自由貿易區」的言論表明了這名億萬富翁的軟弱和恐懼。

台灣總統賴清德6日也表示，台灣不會採取關稅報復，希望從「零關稅」開始談判。

越南則是最早回應的國家，越南雖提出以「零關稅」為基礎進行談判，但川普政府並不滿意，川普貿易顧問納瓦羅也直言，越南的提議還不夠。

關稅 歐盟 川普

上一則

富豪庫班：關稅+DOGE措施 恐讓美比2008年金融海嘯更慘

下一則

暴跌、熔斷、熊市…川普關稅 釀亞股數十年罕見慘況

延伸閱讀

6月14日華府閱兵 慶川普79歲生日、陸軍250周年

6月14日華府閱兵 慶川普79歲生日、陸軍250周年
關稅引爆多邊貿易戰？ 學者：各國恐脫鉤美國市場

關稅引爆多邊貿易戰？ 學者：各國恐脫鉤美國市場
恐向中國加徵50％關稅 川普：盼與習近平維持好關係

恐向中國加徵50％關稅 川普：盼與習近平維持好關係
盡快消除與美國貿易逆差 以色列總理：做他國榜樣

盡快消除與美國貿易逆差 以色列總理：做他國榜樣

熱門新聞

北京官員越來越擔心川普對墨西哥開徵關稅可能只是起手式，意味著接下來將展開規模龐大的行動，逼迫全球開發中國家二選一，想跟美國或中國維持貿易，必須選邊站。（美聯社）

紐時：美國對墨西哥開徵關稅令北京憂心

2025-03-14 08:18
川普總統2日在白宮玫瑰花園發布對等關稅時，手持一幅對各國的課徵關稅清單。(路透)

完整清單一次看 川普對等關稅 對25國課多少

2025-04-02 17:58
美國總統川普2日在白宮玫瑰園宣布對等關稅政策。美聯社

川普宣布對等關稅：課徵中國34%台灣32%歐盟20%…

2025-04-02 16:42
政策分析家拉特娜認為，川普對等關稅的目的，是為管理美國債務、重塑美國工業基礎、爭取美國在全球新秩序中的地位。圖為一列貨運火車行經加拿大蒙特婁，加國也是美國開徵關稅的對象之一。（歐新社）

川普對等關稅有3真正目的？分析師：企圖心遠超一般想像

2025-04-06 09:28
一本新書曝光川普總統(左)與前副總統賀錦麗在選後隔天的通話內容。(路透資料照)

新書曝：大選隔日 川普對賀錦麗說了「這句話」

2025-04-06 15:55
美國總統川普（前）3日與次子艾瑞克於佛州高爾夫球場。(美聯社)

關稅血洗美股蒸發接近川普臨界點 川普兒子1句話指點各國

2025-04-06 22:40

超人氣

更多 >
豬哥亮愛女認了「離開台灣」巨額保險內幕曝光

豬哥亮愛女認了「離開台灣」巨額保險內幕曝光
華人入境美國若簽署這份表格 恐被遣返 綠卡也會喪失

華人入境美國若簽署這份表格 恐被遣返 綠卡也會喪失
川普再威脅中國：不撤銷反制就再加50%關稅

川普再威脅中國：不撤銷反制就再加50%關稅
美股3大指數開低後一度戲劇性反彈 因2消息致多空拉鋸

美股3大指數開低後一度戲劇性反彈 因2消息致多空拉鋸
貝森特稱70國來談關稅「我們很忙」 這個國家優先協商

貝森特稱70國來談關稅「我們很忙」 這個國家優先協商