中國學者：搶在美談判前 應組「零關稅同盟」包圍美
美國關稅風暴引發全球股市震盪，中國經濟學者劉煜輝表示，要破關稅戰，最好的進攻是「零關稅」，形成「零關稅同盟」對美國的包圍態勢。
銀柿財經報導，劉煜輝表示，與2018年時相較，目前的美國遠比那時脆弱，面臨股市高估值、高通膨、高利息等一系列問題，中國則是在2016年就啟動「金融去槓桿化」(意即減債)，進行供給側結構性改革，「該爆的雷早爆了，今天中國的供應鏈遠比那時候強大」。
劉煜輝認為，要破關稅戰，最好的進攻是「零關稅」，可以率先對東南亞、歐盟、一帶一路沿線國家實行零關稅談判，有意識形成「零關稅同盟」對美國的包圍態勢。
北大國家發展研究院教授姚洋則稱，中國政府工具箱裡有足夠工具使用，以刺激國內需求，只要政策得當，並不需要特別擔心川普總統的關稅會對中國今年的經濟成長產生巨大的負面衝擊。
東南大學、武漢大學教授華生認為，根據川普喜歡「極限施壓，再談判妥協」的特點，估計多數談判會以互讓妥協告終。但在這種全球貿易秩序的重構過程中，無論是逆差還是順差的大國，都會面臨嚴峻考驗和挑戰，「對於中國而言，最根本是做好自己的事情。」
北京清華大學五道口金融學院講座教授鞠建東表示，接下來，中美將直接競爭，互拉「朋友圈」，美國已進入到下一個階段，開始與各國談判。談判的目的之一是建立「圍堵中國的60%的關稅牆」，中國須快速行動建設中國的朋友圈，打破美國的包圍。
川普2日提出對關稅之後，多國提出「零關稅」回應。歐盟執委員會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)7日已表示，歐盟已向美國提出一項就工業產品的「相互零關稅」計畫，希望避免以牙還牙的貿易戰。
歐盟執行委員會(European Commission)負責貿易的執行委員塞夫柯維奇(Maros Sefcovic)表示，他已向美國經貿官員表達歐盟願意與美國一起將彼此關稅降到零的「zero-for-zero」協商方案。
法廣也報導，即將卸任的德國副總理兼經濟部長哈貝克(Robert Habeck)表示，馬斯克日前發表支持美國與歐洲之間能達成「零關稅」制度，建立「自由貿易區」的言論表明了這名億萬富翁的軟弱和恐懼。
台灣總統賴清德6日也表示，台灣不會採取關稅報復，希望從「零關稅」開始談判。
越南則是最早回應的國家，越南雖提出以「零關稅」為基礎進行談判，但川普政府並不滿意，川普貿易顧問納瓦羅也直言，越南的提議還不夠。
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