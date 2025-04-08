中國學者：搶在美談判前 應組「零關稅同盟」包圍美

美國關稅風暴引發全球股市震盪，中國經濟學者劉煜輝表示，要破關稅戰，最好的進攻是「零關稅」，形成「零關稅同盟」對美國的包圍態勢。圖為中美關稅戰示意圖。（美聯社）

美國關稅 風暴引發全球股市震盪，中國經濟學者劉煜輝表示，要破關稅戰，最好的進攻是「零關稅」，形成「零關稅同盟」對美國的包圍態勢。

銀柿財經報導，劉煜輝表示，與2018年時相較，目前的美國遠比那時脆弱，面臨股市高估值、高通膨、高利息等一系列問題，中國則是在2016年就啟動「金融去槓桿化」(意即減債)，進行供給側結構性改革，「該爆的雷早爆了，今天中國的供應鏈遠比那時候強大」。

劉煜輝認為，要破關稅戰，最好的進攻是「零關稅」，可以率先對東南亞、歐盟 、一帶一路沿線國家實行零關稅談判，有意識形成「零關稅同盟」對美國的包圍態勢。

北大國家發展研究院教授姚洋則稱，中國政府工具箱裡有足夠工具使用，以刺激國內需求，只要政策得當，並不需要特別擔心川普 總統的關稅會對中國今年的經濟成長產生巨大的負面衝擊。

東南大學、武漢大學教授華生認為，根據川普喜歡「極限施壓，再談判妥協」的特點，估計多數談判會以互讓妥協告終。但在這種全球貿易秩序的重構過程中，無論是逆差還是順差的大國，都會面臨嚴峻考驗和挑戰，「對於中國而言，最根本是做好自己的事情。」

北京清華大學五道口金融學院講座教授鞠建東表示，接下來，中美將直接競爭，互拉「朋友圈」，美國已進入到下一個階段，開始與各國談判。談判的目的之一是建立「圍堵中國的60%的關稅牆」，中國須快速行動建設中國的朋友圈，打破美國的包圍。

川普2日提出對關稅之後，多國提出「零關稅」回應。歐盟執委員會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)7日已表示，歐盟已向美國提出一項就工業產品的「相互零關稅」計畫，希望避免以牙還牙的貿易戰。

歐盟執行委員會(European Commission)負責貿易的執行委員塞夫柯維奇(Maros Sefcovic)表示，他已向美國經貿官員表達歐盟願意與美國一起將彼此關稅降到零的「zero-for-zero」協商方案。

法廣也報導，即將卸任的德國副總理兼經濟部長哈貝克(Robert Habeck)表示，馬斯克日前發表支持美國與歐洲之間能達成「零關稅」制度，建立「自由貿易區」的言論表明了這名億萬富翁的軟弱和恐懼。

台灣總統賴清德6日也表示，台灣不會採取關稅報復，希望從「零關稅」開始談判。

越南則是最早回應的國家，越南雖提出以「零關稅」為基礎進行談判，但川普政府並不滿意，川普貿易顧問納瓦羅也直言，越南的提議還不夠。