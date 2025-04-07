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關稅引爆多邊貿易戰？ 學者：各國恐脫鉤美國市場

記者陳熙文／華盛頓即時報導
學者認為關稅戰開打後，預見各國不再依賴美國市場，並開始尋找其他市場和不一樣的貿易系統。圖為佛羅里達州一處專營委內瑞拉商品店鋪。(美聯社)
學者認為關稅戰開打後，預見各國不再依賴美國市場，並開始尋找其他市場和不一樣的貿易系統。圖為佛羅里達州一處專營委內瑞拉商品店鋪。(美聯社)

川普總統日前宣布對等關稅政策，引發中國開徵報復性關稅反擊，有學者認為，美國可能正進入多邊貿易戰的初步階段，並認為美國正因關稅而疏遠（alienate）盟友，盟友未來可能不再依賴美國市場。

川普7日受訪時則表示，他不擔心對等關稅政策會將美國的貿易夥伴推向中國。

美國華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）7日舉行「評估『解放日』關稅的影響」（Assessing the Impact of “Liberation Day” Tariff）線上記者會。

CSIS經濟安全與科技部主任吉里尚卡（Navin Girishankar）認為，川普關稅政策的目的不明，一方面要增加製造業的工作機會，另一方面又想增加收入，以面對未來的減稅，並清償國債，同時又想達成貿易平衡。

吉里尚卡表示，川普政府宣稱關稅政策短期的陣痛將迎來長期的利益，但政策目標卻不夠清楚，讓愈來愈多美國人開始疑問，會不會短期陣痛最後迎來的卻是長期的痛苦？

吉里尚卡也認為，關稅政策的執行非常混亂，其計算公式讓很多人都抱持疑論，衝擊到川普政府和政策制定者對民眾、企業和投資圈，乃至於對盟友和競爭者的公信力。

吉里尚卡表示，川普政府之所以認為關稅政策能夠達成這麼多目標，在於他們假定美國的籌碼大於真正的籌碼；雖然有小國如越南，會因為美國的關稅政策而承諾零關稅，但真正的問題是：大國會怎麼反應？

吉里尚卡說，川普政府也假定不會有來自其他國家的報復，但現在已經看到中國和加拿大都宣布報復行動，而歐盟也表態可能做出反制；吉里尚卡認為，美國正處於多邊貿易戰的初步階段。

CSIS資深顧問賴因施（William A. Reinsch）則相對樂觀，認為美中貿易戰就像相撲，想把彼此推出擂台；中國的報復性關稅實在預料之中，川普政府不該感到意外。

賴因施認為，美中貿易戰會與川普第一任期差不多，美中到最後還是坐上談判桌，雖然無法在大議題上取得共識，但會在小議題上達成協議。

至於對等關稅政策有沒有可能把美國的盟友推向中國的懷抱？川普7日說，他並不擔心，認為盟友想要與美國在一起，也認為中國不善於挖角美國的盟友，但川普也說，美國不能再被剝削。

賴因施說，他認為川普的政策確實疏遠美國的盟友，也表現出美國不是可靠的貿易夥伴；不過，賴因施並不認為，這會導向這些盟友與中國建立更近的關係，尤其他們深知與中國建立緊密關係的不良後果。

賴因施說，他預見各國不再依賴美國市場，並開始尋找其他市場和不一樣的貿易系統。

關稅 川普 貿易戰

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