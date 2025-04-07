華爾街大咖批對等關稅 前財長：經濟放緩「幾乎無可避免」

取材自路透、美聯社

從華爾街 重量級執行長到投資大亨和美國前財長，紛紛表態反對美國總統川普 向全球祭出關稅 的做法。摩根大通執行長戴蒙警告，川普關稅將推升美國物價，並拖慢美國經濟。避險基金大亨艾克曼說大規模關稅是「錯誤」的決策，億萬富豪朱肯米勒則反對美國課徵高於10%的關稅。

戴蒙7日在年度股東信中寫道，「無論你如何看待最新關稅的正當性（當然存在一些），也不管你認為長期影響是好是壞，重大的短期衝擊都可能會發生」。

他強調，「我們即將看到通膨的後果，不僅是進口產品，國內製造產品的價格也會上漲，因為廠商的投入成本攀升，市場對美國產品的需求也將增加。」他並認為，關稅將拖慢美國經濟成長，雖然是否會造成衰退「尚屬未知」。

他表示，川普的關稅政策創造「許多不確定性」，包含對全球資本流動及美元的衝擊、對企業獲利的影響，以及來自貿易夥伴的回應。

艾克曼則在X平台上發文說：「我堅決認為，4月9日針對全世界、且遠高於各國對美課稅水準的大規模關稅，是錯誤的決定。」他主張，川普應暫緩90天實施關稅，好讓自己有時間「謹慎且有策略地解決美國長年以來在全球貿易不公的處境」。

艾克曼批評，市場崩跌之際還要談判協議，根本無助於強化川普的談判籌碼，「誰給總統這種建議，應該立刻被開除」；「我們將趁勢買進優秀企業股票，價格大幅折讓，有利於我們和投資人長期受益。」

億萬投資人朱肯米勒（Stanley Druckenmiller）周日也罕見地在X發文說，他反對美國課徵超過10%關稅，可謂與川普的關稅措施劃清界線。今年初他曾在CNBC上說：「只要我們維持在10%的範圍內……我認為關稅帶來的風險被誇大了，跟潛在回報相比，高關稅只是兩害相權取其輕。」當時他形容，關稅可視為「一種消費稅，由外國人負擔一部分」。

有「新債券天王」之稱的DoubleLine Capital執行長岡雷克也在X發文表示，除非風險資產的跌勢大幅擴大，否則短期內看不到聯準會（Fed）降息的可能。

前美國財長桑默斯在X發文說，市場很可能還會出現更多震盪。他同時在ABC節目上警告，美國通膨將上升、經濟成長趨緩、消費支出減少，形容經濟放緩「幾乎無可避免」。

他說，關稅可能對經濟造成的衝擊合理的估算可能是30兆美元左右，「就好比油價整個翻倍對經濟的傷害。大家想持有現金是對的。我們現在需要的是政策逆轉，在這種情況出現前，經濟狀況恐怕只會更惡化。」