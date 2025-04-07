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川普的良藥苦口？解放日後全球股市崩跌 恐怖關稅會持續多久

何時放下關稅大刀？川普給出答案了

亞股迎黑色星期一 美股瀰漫恐慌 川普：股市跌非我本意

編譯廖振堯／綜合報導
華爾街經歷一周的波動後，周一開盤可能十分凶險。(歐新社)
華爾街經歷一周的波動後，周一開盤可能十分凶險。(歐新社)

川普上周祭出「對等關稅」政策後，全球金融市場劇烈震盪，亞股7日早上開盤迎來「黑色星期一」。面對市場劇烈反應，川普6日於「空軍一號」上受訪時回應，股市下跌並非出於他的本意。

7日一早，台股幾乎全部跌停，創史上最大跌幅；日經跌超過6%，美股期指估將繼續全面大跌。台股7日開盤彌漫恐慌氣氛，台積電預攝開盤價及早盤價也跌停。

紐約時報報導， 上周末華爾街幾乎沒有什麼休息。充滿了憤怒、焦慮、沮喪和恐懼，而且擔心害怕接下來不知會發生什麼事，恐慌氣氛瀰漫。

川普總統的全面關稅措施在世界金融市場掀起波浪，導致美股兩個交易日便蒸發5兆4000億元。銀行家、企業高管、交易員們表示回想起了2008年金融海嘯，除去新冠疫情爆發之初的市場恐慌，上周股市下跌的速度僅次於2008年的拋售浪潮；股指期貨周日(6日)大跌，更預示周一開盤可能十分凶險。

紐時報導，這次危機的獨特之處在於金融業並不指望政府幫忙收拾殘局，畢竟就是白宮親手撕毀世界秩序。華爾街長久以來一直扮演為白宮諮詢的角色，而川普任命對沖基金經理貝森特(Scott Bessent)為財政部長後，華爾街原本希望這形同在白宮有了一位盟友。

然而貝森特試圖淡化動蕩，6日在國家廣播公司新聞網(NBC News)的「面對新聞界」(Meet the Press)節目中表示：「市場一直低估了川普。」

規模660億元的對沖基金城堡(Citadel)曾在2008年瀕臨崩潰，兩位員工匿名表示其交易員這個月以來一直在減少使用槓桿和其他波動性交易工具，因為創辦人葛里芬(Ken Griffin)堅信川普會引起下挫；該對沖基金上周表現基本持平。

衝擊的真實深度尚不明朗，美銀(BofA)估計若受到川普關稅政策影響的國家實施報復性關稅，史坦普500指數成分股的企業利潤可能下降三分之一。倫敦證交所數據與分析公司(LSEG Data & Analytics)指出，即使在最新關稅宣布之前，美股第一季的交易量也比去年同期下降了14%。

一名銀行高層表示，他計畫在歐股投入更多時間，那裡第一季的交易量超過了美國。兩名私募股權高層表示，他們預計市場動盪、全球關係惡化，將使他們這種私人公司更難籌集資金，而交易市場萎縮已經使得他們更難向投資者支付回報，現在將加劇挑戰。不過若各國開始與白宮達成降低關稅的協議，黯淡的前景可能改變。

美國股指期貨於6日晚間暴跌，道瓊期貨下跌1500點、跌幅4%；史坦普500指數期貨下跌4.3%，那斯達克指數期貨下跌4.7%。這幾乎預示7日股市開盤即將大跌，史坦普500指數更可能跌至熊市邊緣。

川普 關稅 白宮

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