我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普的良藥苦口？解放日後全球股市崩跌 恐怖關稅會持續多久

何時放下關稅大刀？川普給出答案了

財長稱將退休者不在意股市波動 謝安達批：錢都著火了

編譯潘勛／綜合報導
財政部長貝森特表示即將退休的國人不會在意股市的「日常波動」。 (路透)
財政部長貝森特表示即將退休的國人不會在意股市的「日常波動」。 (路透)

財長部長貝森特(Scott Bessent) 6日接受國家廣播公司「會見新聞界」(Meet the Press)節目專訪時，駁斥美國即將陷入經濟衰退、美國人很擔憂他們的退休計畫的說法，表示即將退休的國人不會在意股市的「日常波動」；而川普總統在自己社媒貼文示警說，他發動的「經濟革命不會很輕鬆」。

上周股市大幅下挫，瀕臨退休的國人之退休儲蓄大失血，會很不甘心；貝森特表示這麼講是「敘事錯誤」；貝森特指出快退休的人，長年來投資於儲蓄帳戶，「我想他們不會在意股市日常波動」；他表示，事實上大多數國人沒把一切押寶在股市，都有長遠眼光，股市被視為良好投資標的的原因，在它乃長期投資。假如每天、每周都在看，會覺得風險很大，但長期而言，投資股市很好。

聯邦參議員謝安達(Adam Schiff)隨後在節目中砲轟川普在民眾的退休儲蓄上放火，然後跑離白宮，回他佛州海湖山莊度假村打高爾夫。

謝安達表示，川普在摧毀國家經濟，人們已瞧見自己退休儲蓄「著火」，而川普卻去打高爾夫。謝安達另直接批評貝森特的發言，指出貝森特跟川普都是大有錢人，但他由選區的加州民眾得知，剛退休、瀕臨退休的人對目前事態，都驚恐得很。

貝森特另表示，股市向來低估川普，誰曉得股市一天、一周會怎麼反映？政府著眼的是打造出經濟長期繁榮的基本面，還有，他認為是拜登政府讓國家邁上財政大災難之路。

股市大崩盤之後，川普為自己的關稅計畫做辯護，敦促消費者、投資人要「堅定決心」。他在真實社群(Truth Social)社媒平台貼文說，「我們要以前所未有的方式，把就業機會及生意帶回國家。目前已有超過5兆元的投資，還會快速增加。現在是經濟革命，我們會勝出，我們要堅定決心，事情沒那麼容易，但歷史將銘記最後成果。」

退休 川普 拜登

上一則

持工作簽外籍記者 憂合法身分不保遭遣返獨裁祖國

下一則

學者：賴清德拋零關稅 架構台美實質FTA談判

延伸閱讀

何時放下關稅大刀？川普給出答案了

何時放下關稅大刀？川普給出答案了
面對川普高關稅 各國因應辦法一次看

面對川普高關稅 各國因應辦法一次看
全球恐迎「經濟核冬天」華爾街巨鱷喊話：應暫緩對等關稅90天

全球恐迎「經濟核冬天」華爾街巨鱷喊話：應暫緩對等關稅90天
艾克曼、朱肯米勒在內投資大亨表態反對川普高關稅

艾克曼、朱肯米勒在內投資大亨表態反對川普高關稅

熱門新聞

川普總統2日在白宮玫瑰花園發布對等關稅時，手持一幅對各國的課徵關稅清單。(路透)

完整清單一次看 川普對等關稅 對25國課多少

2025-04-02 17:58
北京官員越來越擔心川普對墨西哥開徵關稅可能只是起手式，意味著接下來將展開規模龐大的行動，逼迫全球開發中國家二選一，想跟美國或中國維持貿易，必須選邊站。（美聯社）

紐時：美國對墨西哥開徵關稅令北京憂心

2025-03-14 08:18
美國總統川普2日在白宮玫瑰園宣布對等關稅政策。美聯社

川普宣布對等關稅：課徵中國34%台灣32%歐盟20%…

2025-04-02 16:42
億萬富豪馬斯克(圖)針對關稅戰，罕見公開地抨擊白宮貿易顧問納瓦羅。(美聯社)

馬斯克與川普分歧？關稅讓他失數百億 狠酸納瓦羅：念哈佛非好事

2025-04-05 21:00
聯邦參議員布克（Cory Booker）。（截自C-SPAN）

講了25小時又5分鐘…參議員超長演講所為何事？

2025-04-01 20:15
政策分析家拉特娜認為，川普對等關稅的目的，是為管理美國債務、重塑美國工業基礎、爭取美國在全球新秩序中的地位。圖為一列貨運火車行經加拿大蒙特婁，加國也是美國開徵關稅的對象之一。（歐新社）

川普對等關稅有3真正目的？分析師：企圖心遠超一般想像

2025-04-06 09:28

超人氣

更多 >
川普對等關稅有3真正目的？分析師：企圖心遠超一般想像

川普對等關稅有3真正目的？分析師：企圖心遠超一般想像
紐約華男持刀砍4外甥女 被警槍擊重傷

紐約華男持刀砍4外甥女 被警槍擊重傷
新書曝：大選隔日 川普對賀錦麗說了「這句話」

新書曝：大選隔日 川普對賀錦麗說了「這句話」
關稅血洗美股蒸發接近川普臨界點 川普兒子1句話指點各國

關稅血洗美股蒸發接近川普臨界點 川普兒子1句話指點各國
54歲影后稱霸紅毯 南韓「第一美胸」連名醫都讚嘆

54歲影后稱霸紅毯 南韓「第一美胸」連名醫都讚嘆