財長稱將退休者不在意股市波動 謝安達批：錢都著火了

財政部長貝森特表示即將退休的國人不會在意股市的「日常波動」。 (路透)

財長部長貝森特(Scott Bessent) 6日接受國家廣播公司「會見新聞界」(Meet the Press)節目專訪時，駁斥美國即將陷入經濟衰退、美國人很擔憂他們的退休 計畫的說法，表示即將退休的國人不會在意股市的「日常波動」；而川普 總統在自己社媒貼文示警說，他發動的「經濟革命不會很輕鬆」。

上周股市大幅下挫，瀕臨退休的國人之退休儲蓄大失血，會很不甘心；貝森特表示這麼講是「敘事錯誤」；貝森特指出快退休的人，長年來投資於儲蓄帳戶，「我想他們不會在意股市日常波動」；他表示，事實上大多數國人沒把一切押寶在股市，都有長遠眼光，股市被視為良好投資標的的原因，在它乃長期投資。假如每天、每周都在看，會覺得風險很大，但長期而言，投資股市很好。

聯邦參議員謝安達(Adam Schiff)隨後在節目中砲轟川普在民眾的退休儲蓄上放火，然後跑離白宮，回他佛州海湖山莊度假村打高爾夫。

謝安達表示，川普在摧毀國家經濟，人們已瞧見自己退休儲蓄「著火」，而川普卻去打高爾夫。謝安達另直接批評貝森特的發言，指出貝森特跟川普都是大有錢人，但他由選區的加州民眾得知，剛退休、瀕臨退休的人對目前事態，都驚恐得很。

貝森特另表示，股市向來低估川普，誰曉得股市一天、一周會怎麼反映？政府著眼的是打造出經濟長期繁榮的基本面，還有，他認為是拜登 政府讓國家邁上財政大災難之路。

股市大崩盤之後，川普為自己的關稅計畫做辯護，敦促消費者、投資人要「堅定決心」。他在真實社群(Truth Social)社媒平台貼文說，「我們要以前所未有的方式，把就業機會及生意帶回國家。目前已有超過5兆元的投資，還會快速增加。現在是經濟革命，我們會勝出，我們要堅定決心，事情沒那麼容易，但歷史將銘記最後成果。」