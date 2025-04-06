關稅血洗美股蒸發接近川普臨界點 川普兒子1句話指點各國

美國總統川普（前）3日與次子艾瑞克於佛州高爾夫球場。(美聯社)

美國總統川普 投下關稅 震撼彈嚴重衝擊全球股市，隨後他前往佛州悠閒打高爾夫。不過，有川普身邊幕僚透露，美股 跌幅可能已經超過川普容忍範圍，其次子艾瑞克則發文指點各國盡快開始行動。

川普於當地2日祭出對等關稅後，中國祭出相同稅率回應，美國股市4日再以暴跌收盤，創下連續2天超過1500跌點的新紀錄，道瓊市值蒸發約6兆美元。

儘管市場面臨巨大壓力，但川普仍老神在在的樣子，在自家社群喊話美國民眾要「堅持下去」（HANG TOUGH），並形容目前正在經歷一場「經濟革命」，過程不會太輕鬆，但最終將迎來勝利。

不過，有線電視新聞網（CNN）引述不願具名的白宮幕僚透露，川普雖未在美股開盤時段發表談話，實際上卻緊盯市場變化；另有知情人士表示，股市跌幅已接近川普所能接受的臨界點。

新聞周刊報導，另一方面，川普次子艾瑞克（Eric Trump）在X發文，透露如何在與川普的關稅談判中不會落入「絕對失敗」的陷阱。

艾瑞克寫道：「我絕不會想當最後一個和川普協商的國家，第一個來談判的人就會是贏家，最後一個絕對是輸家。我這輩子看過太多次這種戲碼了......」

這番言論似乎透露出，川普正在等著各國主動上門，且愈早展開協商，就愈有可能談到對自己更有利的條件。