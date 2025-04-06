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川普關稅豪賭政治資本 共和黨恐再現1932年「經濟大蕭條」慘敗

川普對等關稅有3真正目的？分析師：企圖心遠超過一般人想像

編譯馮克芸／即時報導
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政策分析家拉特娜認為，川普對等關稅的目的，是為管理美國債務、重塑美國工業基礎、爭取美國在全球新秩序中的地位。圖為一列貨運火車行經加拿大蒙特婁，加國也是美國開徵關稅的對象之一。（歐新社）
政策分析家拉特娜認為，川普對等關稅的目的，是為管理美國債務、重塑美國工業基礎、爭取美國在全球新秩序中的地位。圖為一列貨運火車行經加拿大蒙特婁，加國也是美國開徵關稅的對象之一。（歐新社）

川普總統在2日宣布對等關稅後，全球無數人忙著了解自己國家稅率多少、影響哪些產業，同時專家從不同角度剖析這項關稅的真正目的。曾效力國會、安永等公司的政策分析家拉特娜（Tanvi Ratna）在福斯新聞網撰文指出，川普對等關稅不只是一種保護主義措施，還是更廣泛策略的一部分，企圖心遠超過一般人想像，現在的問題是，沒有人確知它是否奏效。

目的1：解決美債

拉特娜說，這套高風險的對等關稅，目的是為管理美國的債務而累積影響力和資源，重塑美國的工業基礎，並重新協商美國在全球秩序中的地位。這一切都源於一個大多數人不太了解的問題──美國政府在2025年，必須為到期國債再融資9.2兆美元，其中約6.5兆美元將於6月到期。

根據財政部長貝森特的說法，利率每下降一個基點（0.01%），政府每年就可節省約10億美元。自4月2日宣布徵收對等關稅以來，10年期美國公債殖利率已從4.2%降至3.9%，下降30個基點。如果這一數字成立，就意味著可節省300億美元。因此，維持低殖利率不僅是合理的政策，也是國家財政的需要。

但美國處境困難，通貨膨脹尚未完全冷卻，聯準會仍擔心降息太快，所以問題變成：如果沒有聯準會的幫助，如何降低殖利率？這就是對等關稅策略有趣的地方。

透過徵收全面關稅，美國政府所創造的經濟不確定性，恰恰促使投資人轉向長期美國國債等更安全的資產。當市場受到驚嚇，資本就會撤出風險和股票資產，並湧入安全資產，主要是10年期美國國債，這一點就正如我們在前幾日所看到的場景。這種降低風險的需求導致殖利率下降。

然而，即使是更便宜的債務也不能解決所有問題，美國赤字仍然巨大，這就有必要削減開支。據報導，在美國政府效率部（DOGE）和馬斯克的支持下，川普政府的目標是削減40億美元日常開支，如果他們的建議轉化為實際削減並獲得國會批准，到2025年底，赤字將減少1兆美元。

至此，美國有兩大支柱：降低借貸成本、緊縮支出，但還有第三個、可能是最重要的支柱：經濟成長。

目的2：重建美工業

關稅成了點火開關。透過提高進口價格，為美國生產商創造了空間，其目的不是懲罰貿易夥伴，而是讓國內產業再次煥發生機。

拉特娜說，徵收關稅的確會使美國國內物價上漲，川普政府完全知道這一點。事實上，政府現在正在是預先承受痛苦，希望在2026年11月的中期選舉之前，實現明顯的就業成長和工廠活動。

同時，關稅本身將產生收入，預計第一年達到甚至超過7000億美元，這為美國政府創造了更多財政空間，使其能夠減稅並繼續在社會安全、醫療補助和其他項目上支出。

目的3：拚全球秩序

更有趣的是地緣政治方面情況。拉特娜認為，對等關稅並不是憑空而來，它們的設置與美國刻意重塑全球聯盟同時進行。也就是說，美國正悄悄疏遠北約，重新調整與歐洲的關係，並開通與波斯灣國家和俄羅斯先前凍結的外交管道。

為什麼這麼做？因為冷戰後的貿易秩序不再符合美國的利益，導致了美國的赤字、離岸外包和戰略依賴。現在，關稅成為槓桿，優先事項與美國一致的盟友將獲得救濟，其他國家則面臨更高成本。

當然，中國是這套策略的核心參與者。多年來，經濟學家一直認為，中國操縱人民幣匯率且產能過剩扭曲了全球貿易，關稅是迫使中國進行清算的一種方式，且可能迫使人民幣升值。

其他國家也未能倖免。歐洲可能會被要求就烏克蘭問題出錢，印度可能面臨大幅削減關稅壓力，加拿大和墨西哥可能會面臨與芬太尼和邊境執法相關的要求。這些並不是隨機的措施，而是利用貿易政策作為迫使各國坐上談判桌的手段。

拉特娜在文末指出，這整套策略就是設計來破壞的，存在著嚴重的風險：一旦通膨捲土重來，或未能讓產業回流美國，其負面影響可能很嚴重。無論人們是否同意，對等關稅政策都是美國30年來最雄心勃勃的財政和工業重建政策之一。唯一的問題是：它能奏效嗎？

關稅 殖利率 川普

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