白宮拍板 紅藍卡、白卡將不再支付減重藥物
聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services，CMS)表示，川普政府已拍板，否決由聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)和聯邦醫療補助(Medicaid，俗稱白卡)支付減重藥物費用的方案。在拜登政府時代，曾有計畫讓65歲及以上人士使用紅藍卡或白卡支付Zepbound和Wegovy等減重藥物。
哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，CMS發言人表示，進一步評估抗肥胖症藥物(AOMs)可能擁有的益處，如臨床證據；還有相關成本如影響到各州聯邦醫療補助單位的預算，未來會考慮其他政策選項。
聯邦醫療保險目前已為胰妥讚(Ozempic)、猛健樂(Mounjaro)這類藥物支付費用，醫生開立給病患，理由是管理糖尿病，而這類藥物也廣獲使用來減肥。
但按照目前聯邦醫療服務中心的管理條例，聯邦政府一般不得支付「用來減肥」的藥物。
拜登政府時代，CMS提案重新詮釋該條例，想規避國會的禁令，為肥胖症病患使用這類藥物付錢，但體重過重的人不在其中。
拜登政府表示，因為肥胖症廣獲同意為疾病，這種病的療法應由聯邦醫療保險的Part D處方藥物項目，來支付其成本。拜登政府還指出其他狀況，例如體重因愛滋病而改變，可以由CMS支付這類藥物。
CMS的提案被視為對聯邦財政造成大負擔。國會預算辦公室(CBO)先前估計，聯邦醫療保險擴大支付抗肥胖症藥物，即便加計被保險人健康改善而省下來的錢，未來十年累計還是要付350億元。
衛生部長小羅勃甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)的高層謀士批評拜登時代的此一舉動。
目前在小羅勃甘迺迪手下擔任政府特殊雇員的健保創業家米因斯(Calley Means)形容，拜登政府的做法根本背叛許多美國人的原則，而那些人很在乎「讓美國再度健康」(Make America Healthy Again)運動。
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