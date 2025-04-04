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美首張「金卡簽證」曝光 川普得意秀設計 砸500萬美元可獲永久居留權

編譯周辰陽／即時報導
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美國總統川普3日搭乘空軍一號飛往佛州邁阿密的途中向記者發表講話時，舉起了價值500萬美元的金卡。（美聯社）
美國總統川普3日搭乘空軍一號飛往佛州邁阿密的途中向記者發表講話時，舉起了價值500萬美元的金卡。（美聯社）

美國總統川普2月推出「金卡簽證」（Gold Card），即在美國投資達500萬美元者，就能獲得永久居留權。川普3日在總統專機空軍一號上，掏出有他本人肖像的「川普卡」（THE TRUMP CARD），向隨行記者團得意炫耀這張新「金卡」設計。

影片來源：Washington Post

美國目前的EB-5類移民簽證規定，投資至少80萬美元，並且創造10個就業機會，即可獲得美國居留權「綠卡」，但川普認為這樣的投資金額太低，計畫取消EB-5，轉而推動投資移民金卡。

紐約郵報報導，川普告訴記者，「出500萬美元，這張卡可能就是你的」。他說，「這是這種卡的第一張，你知道這張卡是什麼嗎？這是金卡，川普卡」。

川普宣稱，自己是第1個買家，但不確定第2個買家是誰，並且解釋，這張卡「將在大約不到2周內推出，大概。很令人興奮，對吧？」

川普2月底時表示，有錢人將購買金卡以取得永久居留權。金卡與綠卡雷同，但更為複雜，是讓富人或有才能的人取得美國公民的途徑之一，雖然不代表成為美國公民，卻是成為公民的一個管道，正因為金卡不代表美國公民，他無須取得國會同意來推動金卡。

美國商務部長盧特尼克3月底接受播客訪問時透露，全球有3700萬潛在買家，川普認為可以賣出100萬張，「昨天就賣了1000張」，預計未來將全面取代現行的EB-5投資移民方案。他還表示，金卡簽證的數量無上限，收入則用來償還國債。

川普 美國公民 簽證

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