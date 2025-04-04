澳洲無人島也被美課關稅？衛報：貿易數據疑搞錯原產地

圖為距離澳洲雪梨約1600公里的諾福克島。（美聯社）

美國近期對澳洲 部分小型領土施加關稅 ，其中包括無人居住或聲稱與美國無貿易往來的地區。然而，這些關稅似乎是基於錯誤的貿易數據計算，導致烏龍制裁。

衛報報導，部分數據顯示，一些貨物被錯誤標記為來自澳洲偏遠地區諾福克島（Norfolk Island）或赫德與麥克唐納群島（Heard Island and McDonald Islands），實際上其原產地並非這些地區。

過去五年來，這些被誤標的貨物包括水族箱設備、Timberland靴子、葡萄酒及回收廠零件。根據美國進口數據與航運紀錄分析，這些貨物的發貨公司地址、出發港口和目的港口均不在這些領土內，卻被誤標為來自當地。

以澳洲的諾福克島來說，混淆的原因似乎是，由於發貨公司的地址或出發港口位於英國的諾福克（Norfolk, UK），或目的地為美國維吉尼亞州的諾福克（Norfolk, Virginia），又或者某家公司的註冊地址位於新罕布夏州 ，結果被誤以為在澳洲的諾福克島。

諾福克島距離雪梨東北約1600公里，人口僅2188人，2日遭川普課徵29%關稅，比澳洲本土地區高出19個百分點。該決定令澳洲政府感到困惑，總理更直言「沒有地方能免於川普關稅」，貿易部長法雷爾（Don Farrell）則認為這「顯然是個錯誤」。

諾福克島行政官普蘭特（George Plant）接受衛報訪問時表示：「我們從未向美國出口任何商品。」然而，根據美國政府數據與「經濟複雜性觀測站」（Observatory of Economic Complexity）提供的報告，2023年諾福克島對美國的出口額為65.5萬美元，其中最大宗為價值41.3萬美元的皮革鞋類。

然而，諾福克島上唯一的大型鞋店Franks Shoes經理則透過電子郵件回應：「我們只是向遊客販售鞋子，並未出口鞋類至美國，也沒有與美國有任何業務往來。」

《衛報》調查發現，2023年12月，有兩批總計3714雙黑色Timberland男士短靴從巴哈馬南騎港（South Riding）啟航，運往美國佛羅里達州邁阿密港，總價值達31.5萬美元。然而，貨運紀錄顯示，這些靴子的「原產地」被誤標為「諾福克島」，發貨公司地址登記為「Timberland, 200 Domain Drive, Stratham 03885-2575, Norfolk Island」。

事實上，Timberland的官方公司地址應為美國新罕布夏州（New Hampshire）斯特拉森市（Stratham），這顯示出美國政府的貿易數據可能因地名相似而出現錯誤。

對此，Timberland發言人僅表示：「我們目前處於緘默期，無可奉告。」

澳洲政府稱已向美國提出抗議，要求更正錯誤的貿易數據並撤銷對諾福克島的錯誤關稅。貿易部長法雷爾強調：「這是一個明顯的行政錯誤，我們正與美國政府溝通，確保澳洲企業不會受到無端損害。」