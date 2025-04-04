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川普關稅底線10% 彭博：被徵較高稅率國家較有談判空間

編譯季晶晶／即時報導
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川普關稅設有至少10%的基準稅率，這使得爭取豁免的難度升高，可能僅被徵收高額對等關稅的國家較有談判空間。（路透）
川普關稅設有至少10%的基準稅率，這使得爭取豁免的難度升高，可能僅被徵收高額對等關稅的國家較有談判空間。（路透）

各國領導人競相尋求與華盛頓達成降低關稅的協議，然而，根據彭博資訊報導，關稅談判的空間可能比他們想像的要小。

這是因為川普的對等關稅政策打擊到所有貿易夥伴，設有至少10%的基準稅率，這被視為確保川普貿易政策完整性的必要措施。川普及其顧問強調，10%的基線稅率對於防止貿易詐欺至關重要。

川普3日啟程前往佛羅里達州之前在白宮對記者表示：「世界各國都想知道，是否還有達成協議的空間？他們多年來一直占我們便宜，我們一直處於劣勢。但我要告訴你們，這一次情況會大不相同。」

多位川普政府的高階官員2日對記者表示，如果對任何國家放棄10%的關稅底線，都可能引發濫用漏洞的風險。其中一人說，這項措施旨在杜絕逃避關稅，比如通過其他關稅較低國家將商品運往美國的洗產地行為。

川普在白宮玫瑰園的講話也強調這一點，他稱基準關稅「將用於讓其他國家幫助重建美國經濟，防止貿易詐欺」。

因此，可能只有那些被徵收更高「對等關稅」的國家才有談判空間，這些國家和地區大約有60個。知情人士透露，談判重點預計將集中在這類大多基於貿易逆差計算得出的較高關稅。

這對英國等期望獲得10%基線關稅豁免的美國盟友而言可能是項打擊。而一些被徵收較高關稅的國家，例如泰國和日本，已經暗示他們願意暫緩報復並作出讓步，以獲得關稅減讓。

然而，在2日晚間至3日早晨之間，川普內閣官員和高階顧問對於談判可能的界限發出相互矛盾的信息，這也反映此次關稅政策匆匆推出的混亂狀況。

商務部長盧特尼克3日接受CNN採訪表示：「總統不會退讓，這是重塑全球貿易秩序。」他聲稱，川普雖然對談判持開放態度，但達成協議的前提是「這些國家必須徹底改變自身的所有做法，我對此表示懷疑。」

就在數小時前，美國農業部長Brooke Rollins在接受福斯新聞網採訪時淡化了股市因關稅衝擊暴跌的影響，並暗示對美出口仍有機會降低關稅。

財政部長貝森特也表示新關稅是談判的起點，儘管川普的行政令明確指出，未來仍可能針對藥品、半導體和某些關鍵礦產徵收額外的關稅。

貝森特2日接受彭博電視採訪表示：「只要對方不採取報復措施，目前的稅率不會再提高。」

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