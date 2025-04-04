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對等關稅風暴 美股蒸發3.1兆 川普：手術進行良好 會有6、7兆來美

記者顏伶如／綜合報導
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美股各項指數在川普宣布對等關稅後，3日都大幅下跌，美元和黃金價格也都暴跌。（美聯社）
美股各項指數在川普宣布對等關稅後，3日都大幅下跌，美元和黃金價格也都暴跌。（美聯社）

川普總統對美國主要貿易夥伴祭出對等關稅之後的第一個股市交易日，道瓊工業平均指數(Dow Jones Industrial Average)3日暴跌1679.39點，跌幅約3.98%，以4萬545.93點收盤，史坦普500指數(S&P 500 index)走挫將近5%，大約2兆市值蒸發，創下2020年6月新冠疫情期間以來最慘烈單日紀錄。那斯達克綜合指數(Nasdaq composite)跳水6%，也是2020年3月迄今最大跌幅。

CNBC新聞頻道分析，川普最新一波關稅措施出手，全球貿易戰山雨欲來，各界擔心經濟恐將陷入衰退。史坦普500指數3日跌至川普2024年大選勝利以來的最低點，與今年2月的歷史新高相比，距離12%。美國股市3日整體市值蒸發3.1兆元，為2020年3月以來最大跌幅。

日本主要股指以及歐洲泛歐斯托克600指數(Stoxx 600)3日雙雙下跌2.7%。英國富時100指數(FTSE 100)下滑大約1.7%，德國、法國、義大利股市跌幅則在3左右。

美股各項指數在川普宣布對等關稅後，3日都大幅下跌，美元和黃金價格也都暴跌。（美聯...
美股各項指數在川普宣布對等關稅後，3日都大幅下跌，美元和黃金價格也都暴跌。（美聯社）

耐吉股價跌14% 蘋果跌9%

身為跨國企業的耐吉(Nike)、蘋果公司(Apple)股價分別下滑14%、9%。以進口產品為銷售主力的大型零售商首當其衝，Five Below下跌將近28%，Dollar Tree下跌13%，Gap也跌20%。市場瀰漫避險氣氛之下，輝達(Nvidia)股價下跌將近8%，特斯拉(Tesla)則跌超過5%。

川普3日準備搭乘空軍一號前往邁阿密參加高爾夫球晚宴時，被媒體問到對股市大跌有何看法。川普回答時坦承股市出現拋售潮，但把關稅比喻成「手術進行良好」，休養一段時間就會康復。他說：「股市一定會欣欣向榮，美國也會蓬勃發展，其他國家都想知道有沒有辦法達成交易。」

川普表示，這波關稅行動可望讓「6兆甚至7兆元來到美國」。

物價將應聲漲 經濟恐萎縮

美聯社分析，股市大跌之際，銀行、零售、服飾、航空公司、科技產業成了重災區，消費者擔心關稅導致物價上漲，已有減少支出的打算；不少經濟學者說，川普最新一波關稅造成的效應比原本預期更加嚴重，對於關稅形同帶來「企業稅」負擔的企業，投資人紛紛拋售股票。

然而，在許多情況下，關稅終將轉嫁由消費者承擔。如果消費者因為物價變貴而減少花費，企業將減少產量，經濟成長趨於停滯甚至萎縮。

股市市值蒸發數兆，衝擊美國民眾的退休儲蓄，包括401(K)s帳戶。華爾街期望降息，但聯準會理事傑佛森(Philip Jefferson)3日下午說原訂計畫並無改變。

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