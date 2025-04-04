對等關稅風暴 美股蒸發3.1兆 川普：手術進行良好 會有6、7兆來美

美股各項指數在川普宣布對等關稅後，3日都大幅下跌，美元和黃金價格也都暴跌。（美聯社）

川普 總統對美國主要貿易夥伴祭出對等關稅 之後的第一個股市交易日，道瓊工業平均指數(Dow Jones Industrial Average)3日暴跌1679.39點，跌幅約3.98%，以4萬545.93點收盤，史坦普500 指數(S&P 500 index)走挫將近5%，大約2兆市值蒸發，創下2020年6月新冠疫情期間以來最慘烈單日紀錄。那斯達克綜合指數(Nasdaq composite)跳水6%，也是2020年3月迄今最大跌幅。

CNBC新聞頻道分析，川普最新一波關稅措施出手，全球貿易戰山雨欲來，各界擔心經濟恐將陷入衰退。史坦普500指數3日跌至川普2024年大選勝利以來的最低點，與今年2月的歷史新高相比，距離12%。美國股市3日整體市值蒸發3.1兆元，為2020年3月以來最大跌幅。

日本主要股指以及歐洲泛歐斯托克600指數(Stoxx 600)3日雙雙下跌2.7%。英國富時100指數(FTSE 100)下滑大約1.7%，德國、法國、義大利股市跌幅則在3左右。

美股各項指數在川普宣布對等關稅後，3日都大幅下跌，美元和黃金價格也都暴跌。（美聯社）

耐吉股價跌14% 蘋果跌9%

身為跨國企業的耐吉(Nike)、蘋果公司(Apple)股價分別下滑14%、9%。以進口產品為銷售主力的大型零售商首當其衝，Five Below下跌將近28%，Dollar Tree下跌13%，Gap也跌20%。市場瀰漫避險氣氛之下，輝達(Nvidia)股價下跌將近8%，特斯拉(Tesla)則跌超過5%。

川普3日準備搭乘空軍一號前往邁阿密參加高爾夫球晚宴時，被媒體問到對股市大跌有何看法。川普回答時坦承股市出現拋售潮，但把關稅比喻成「手術進行良好」，休養一段時間就會康復。他說：「股市一定會欣欣向榮，美國也會蓬勃發展，其他國家都想知道有沒有辦法達成交易。」

川普表示，這波關稅行動可望讓「6兆甚至7兆元來到美國」。

物價將應聲漲 經濟恐萎縮

美聯社分析，股市大跌之際，銀行、零售、服飾、航空公司、科技產業成了重災區，消費者擔心關稅導致物價上漲，已有減少支出的打算；不少經濟學者說，川普最新一波關稅造成的效應比原本預期更加嚴重，對於關稅形同帶來「企業稅」負擔的企業，投資人紛紛拋售股票。

然而，在許多情況下，關稅終將轉嫁由消費者承擔。如果消費者因為物價變貴而減少花費，企業將減少產量，經濟成長趨於停滯甚至萎縮。

股市市值蒸發數兆，衝擊美國民眾的退休儲蓄，包括401(K)s帳戶。華爾街期望降息，但聯準會理事傑佛森(Philip Jefferson)3日下午說原訂計畫並無改變。