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WSJ：川普喊「美國製造」 把工廠遷回美國 成本高難度大

記者顏伶如／綜合報導
全球供應鏈盤根錯節，想依照川普希望的方式把工廠遷回美國，其實相當艱難，涉及龐大成本。(路透)
全球供應鏈盤根錯節，想依照川普希望的方式把工廠遷回美國，其實相當艱難，涉及龐大成本。(路透)

川普總統2日在白宮記者會上說，隨著關稅政策上路，就業機會與工廠將回流美國，企業若希望關稅降為零的話，「就在美國生產商品」。「華爾街日報」(WSJ)分析，若依照川普希望的「美國製造」把工廠遷回美國，其實相當艱難，涉及龐大成本。

川普上台幾個月裡，從iPhone製造商蘋果公司(Apple)、南韓現代汽車(Hyundai)、製藥大廠嬌生集團(Johnson & Johnson)與禮來(Eli Lilly)的動向可以看出，跨國公司紛紛準備在美國擴廠，做為對川普關稅的因應。然而全球供應鏈盤根錯節，想依照川普希望的方式把工廠遷回美國，其實相當艱難，涉及龐大成本。

企業主管說，川普若憑藉關稅向貿易夥伴施壓成功，迫使其他國家讓步，到頭來川普可能調低關稅。經濟學家則警告表示，企業若按兵不動，等候貿易戰情勢明朗才要邁出下一步，全球經濟恐將因為投資緊縮而成長緩慢。

川普希望建立高關稅壁壘之後，能夠迎接製造業職缺充足、全國各地工業蓬勃發展的黃金年代。川普譴責中國、歐盟等貿易夥伴以掠奪手段搶走屬於美國的工作機會與產業。

華府與北京之間地緣政治越來越緊張，跨國公司紛紛在中國以外的地點增設生產線，以避免風險。比如，蘋果公司就開始在印度生產iPhone手機。同一時間裡，中國企業同樣在海外擴展，一方面為了避開國內的激烈競爭，一方面也為了因應美國關稅，墨西哥、越南則是熱門目的地。

川普二度執政，不論敵對國家或盟友一律發動貿易戰。但某些分析師說，美國出現巨額貿易逆差的主因，問題出在長期以來的預算赤字，還有低儲蓄率。

華爾街日報分析，想要工廠回流美國必須面臨的另一個問題是，美國製造業正朝先進技術發展，可是美國國內卻沒有價格比海外生產更便宜的基礎原料與零件成品。美國製造業者經受螺絲等成本上漲所苦，由此可見能在全球供應鏈順暢運作的重要性。

川普 關稅 華爾街

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