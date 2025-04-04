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汽車關稅生效 斯特蘭蒂斯暫時解雇美5廠900人

編譯廖振堯／綜合報導
國際貿易戰開打，美國汽車大廠斯特蘭蒂斯首先反應，暫時關閉加墨組裝廠，解雇美國境內900名員工。（路透）
國際貿易戰開打，美國汽車大廠斯特蘭蒂斯首先反應，暫時關閉加墨組裝廠，解雇美國境內900名員工。（路透）

川普總統2日宣布所有從國外進口汽車以及部分汽車零件，3日起徵收25%關稅。美國第三大車廠斯特蘭蒂斯(Stellantis)成為第一個受害者 ，該廠3日表示，將暫時解雇美國五家工廠的900名員工，位於墨西哥加拿大、密西根州的組裝廠也將暫時停工；福特汽車同日宣布將提供員工價給所有汽車買家，以促銷應對關稅衝擊。

每日郵報(Dailymail)報導，斯特蘭蒂斯受影響的美國工廠主要為動力系統和沖壓設施的900名員工。而這些工廠製造的零件為加墨兩座組裝廠所用，其中加拿大溫莎(Windsor)廠將停工兩周，該廠負責生產克萊斯勒(Chrysler)的Pacifica、Voyager及道奇(Dodge)的Charger Daytona；墨西哥托魯卡(Toluca)廠本月也將停工，該廠出產吉普(Jeep)的Compass和Wagoneer S。溫莎廠約有4500名加拿大工人受停工影響，托盧卡廠的工人將繼續上班並領工資，但不會生產汽車。

由於引擎短缺，斯特蘭蒂斯還計畫4月14日至5月初暫停在美生產吉普Wagoneer和Grand Wagoneer SUV。該公司表示正在評估進口汽車關稅的影響，「必須立即採取的行動包括暫時休廠。」

福特汽車則在新關稅生效當天推出「產自美國，買自美國」(From America，For America)的促銷活動，在聲明中表示，「我們了解對許多美國民眾來說，現在是前景不明朗的時期。不管是想應對不斷變化的經濟形勢，或僅僅是需要為家人購買一輛可靠的車，我們都願意提供幫助。」該活動從4月3日到6月2日，為多款2024、2025年式的車款提供「大幅優惠」，完整詳情可參福特網站。

福特1日發布的第一季財報稱消費者預期漲價而急著買車，銷售額因此增長5%，3月份銷售額就增長19%。而斯特蘭蒂斯則因為定價問題，銷售量大幅下滑，報告稱2024年利潤下降70%，去年年底前執行長塔瓦雷斯(Carlos Tavares)也下台，改由埃爾坎(John Elkann)接手。

關稅 加拿大 墨西哥

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