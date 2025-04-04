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貿易戰開打 美股市值1天蒸發3.1兆 401K大幅縮水

記者顏伶如／綜合報導
美國3日股市各指數齊跌，史坦普更創下2020年來當日跌幅最深紀錄，美元及黃金價格也都下跌。（美聯社）
美國3日股市各指數齊跌，史坦普更創下2020年來當日跌幅最深紀錄，美元及黃金價格也都下跌。（美聯社）

川普總統宣布最新一波全面關稅可能讓美國經濟呈現衰退，華爾街日報報導，美國股市3日開盤之後狂瀉，市值蒸發3.1兆。而絕大多數美國民眾的退休存款，包括401(K)s帳戶，都跟股市表現息息相關，退休帳戶通常投資與主要股價指數連動的股票和基金。

摩根大通(JPMorgan)經濟學家費羅利(Michael Feroli)在分析報告中說，這波關稅相當於1968年以來最大幅度的加稅，若以聯邦準備理事會(Federal Reserve)採用的通膨衡量標準，今年物價可能上漲1.5%，對個人收入、消費者支出均造成壓力。

盈透證券(Interactive Brokers)策略長索斯尼克(Steve Sosnick)表示：「市場體認到，幾乎沒有任何辦法可以做出利多解讀。」他說，眼前出現的巨大拋售潮，某種程度上正是鼓吹「逢低必買」(buy every dip)的交易員錯估情勢而導致。

看到401(K)s帳戶縮水怎麼辦？「任務財富」(Mission Wealth)理財顧問公司資深顧問狄莫斯(Jon DeMoss)表示，面對股市起伏動盪的最佳對策，就是把重點放在個人理財的長期目標。

狄莫斯說，歸根究底就是思考個人財務目標是什麼，「我覺得如果要做任何決定，都應該以這個目標做為依據」。以年輕族群為例，看到401(K)s帳戶虧損應該保持冷靜，因為未來還有很長時間可以慢慢等待市場復甦；不管股市漲跌都持續投資相同金額的定期定額投資法(dollar cost averaging)，長期下來有助於緩衝短期波動的影響。

接近退休年齡的民眾因應策略則不一樣，狄莫斯說，已經有有完善退休規畫的民眾，大可不必急著調整，或許可以稍微調整投資組合，「如果真的很害怕，可以考慮降低風險，不過必須尋求專業協助」。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，住在華府地區的霍頓(Boe Horton)表示，對於401(K)帳戶是以長遠角度看待。他說：「當然會擔心，但是我把401(K)視為長期投資，這些年雖然經過上下波動，還是都固定投資」。

美國股市在一天內蒸發逾3兆元，在關稅戰啟動後，也將影響美國民眾生活各層面。（路透...
美國股市在一天內蒸發逾3兆元，在關稅戰啟動後，也將影響美國民眾生活各層面。（路透）

退休 關稅 華爾街

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