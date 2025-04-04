國防部長赫塞斯涉群聊洩密門 國防部調查

由於國防部長赫塞斯(右)在一個群聊群組中討論作戰計畫，而同在群組的國安顧問沃茲(左)邀請了記者到群組，有洩密之虞，國防部代理督察長辦公室宣布調查。(路透)

五角大廈代理督察長(inspector general)3日宣布，將會審查國防部 長赫塞斯 (Pete Hegseth)，使用Signal加密信息應用程式傳達針對葉門叛軍青年運動(Houthis)攻擊計畫的情況；這次審查同時還會調查，其他國防官員對該應用程式的使用情況。

Signal應用程式不能處理機密資料，而且不是國防部安全通訊網的一部分。

此一調查源於大西洋月刊記者戈德堡(Jeffrey Goldberg)被國家安全顧問沃茲(Mike Waltz)誤拉入國安官員的討論鏈。參與群聊的官員包括赫塞斯、副總統范斯、國務卿魯比歐、情報總監加巴德等人，他們討論了3月15日對青年運動發動的攻擊。

國防部代理督察長史塔賓(Steven Stebbins)在交給赫塞斯的一封通知信中表示，調查目標在確定國防部長和其他國防部人員是否遵守國防部使用商業信息應用程式的政策和程序。信中也說，會審查機密資料和紀錄保存是否符合規定。

赫塞斯和其他政府官員被法律要求對官方談話保存紀錄，目前尚不清楚群聊內容的複本是否傳入官方電郵，好讓聯邦政府永久保存。

總統及其國家安全團隊，正處在動蕩不安的時期；國安顧問沃茲因為群聊門持續面臨要求他下台的呼聲。數名國家安全委員會官員也因被疑對川普 不夠忠誠而被開除。

對此，川普則表示他支持沃茲；沃茲在3日還陪同川普前往佛州，參加在邁阿密舉行的LIV高爾夫錦標賽前的晚宴。

川普下午在飛往邁阿密的空軍一號上在被問及赫塞斯被調查時，則表現得很煩躁。

「你又提起那件事，」川普對一名記者嘲笑說道，「別再提起這件事了。你的編輯可能會說這是個浪費時間的故事。」

提到國安會官員被開除之事，川普則說：「我們一直都有解雇人，(解雇)我們不喜歡或者我們認為不能勝任這份工作的人。」