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川普會陰謀論女將 炒掉3國安官員 但未解雇華裔副國安顧問

記者胡玉立／綜合報導
「群聊門」事件發生後，川普總統(右)曾對國安顧問沃茲(左)很惱怒，稱他「蠢貨。(路透)
「群聊門」事件發生後，川普總統(右)曾對國安顧問沃茲(左)很惱怒，稱他「蠢貨。(路透)

國家安全顧問沃茲(Mike Waltz)誤將記者加入高層「群聊」的事件爆發多日後，川普總統3日突然開除了國家安全委員會(NSC)三名官員。媒體報導，川普是在右翼陰謀論者蘿拉‧盧默(Laura Loomer)2日造訪白宮後，決定開除部分國安會成員。但盧默公開主張開除的華裔副國安顧問黃之瀚(Alex Wong)，並不在川普解雇之列。

「紐約時報」3日報導，盧默2日帶著一份包括10人名單的報告，前往橢圓形辦公室見川普，要求解雇國安會人員。據稱該報告顯示部分國安會成員對川普議程不夠忠誠；沃茲本人參加了這場會議為團隊成員辯護。

右翼陰謀論者蘿拉‧盧默(圖)2日造訪白宮後，川普總統應盧默要求，決定開除部分「不...
右翼陰謀論者蘿拉‧盧默(圖)2日造訪白宮後，川普總統應盧默要求，決定開除部分「不忠的」國安會成員。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)報導，這次會面直接導致三名國安會人員被解雇，分別是：國安會資深科技主任費特(David Feith)、資深情報主任華爾希(Brian Walsh)與負責國會事務的布德里(Thomas Boodry)。華爾街日報則稱，共有4人於4月3日被解雇，另有兩人在3月30日被開除。

CNN指出，幾個月前，川普盟友、共和黨籍聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)曾試圖將盧默逐出「讓美國再次偉大」運動(MAGA)陣營；但盧默顯然仍在川普核心圈內。

盧默曾公開表示，她的目標是趕走在「群聊門」過程中提到的國安會官員黃之瀚。她批評黃之瀚是不忠的「華人」，他妻子邱如珍(Candice Chiu)曾在歐巴馬和拜登政府期間供職於司法部，她父親則是中國衛星製造商股東。

盧默上周發布影片談到黃之瀚表示，「我不懂為什麼要讓華人擔任國安職務」。黃之瀚是美國人，父母是中國移民。

面對如此激烈的批評，共和黨籍聯邦參議員科頓(Tom Cotton)3月27日特別為黃之瀚夫婦抱不平表示，「他們是百分之百的愛國者和MAGA戰士，始終把美國放在第一位」。

科頓並說：「黃之瀚為我努力工作三年，直到川普總統睿智地把他挖走、聘他擔任副國家安全顧問。黃之瀚進白宮後，美國更安全更美好。」

盧默3日不願透露她與川普會面的細節，但她向「每日郵報」(Daily Mail)表示，「我很榮幸與川普總統會面向他介紹我的研究成果；我將繼續努力支持他的議程，繼續重申嚴格審查的重要性，以保護總統和國家安全」。

右翼陰謀論者蘿拉‧盧默2日造訪白宮時，被指曾建議川普總統開除華裔副國安顧問黃之瀚...
右翼陰謀論者蘿拉‧盧默2日造訪白宮時，被指曾建議川普總統開除華裔副國安顧問黃之瀚(右)，但未被川普採納。(美聯社)

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