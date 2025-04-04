學校須簽取消DEI證明 10天內上繳 教育部才撥聯邦經費

聯邦教育部3日下令要求各州從幼兒園至12年級的各級學校，若想獲得聯邦經費，必須在10天內簽署並上繳一項證書，證明取消DEI措施。(歐新社)

聯邦教育部 3日下令要求各州從幼兒園至12年級的各級學校，若想獲得聯邦資金，必須在10天內簽署並上繳一項證書，證明各校將遵守聯邦民權法、取消多元公平和包容性(DEI)措施。

美聯社報導，共和黨政府顯然找到了打壓DEI(diversity, equity and inclusion)措施的新方法：終止提供聯邦經費，成為政府的箝制手段。

負責民權事務的教育部代理助理部長崔諾爾(Craig Trainor)聲明表示，「聯邦財政援助是特權，而非權利。許多學校藐視其法律義務，其中包括利用DEI項目，歧視 一群人、偏袒另一群人。」

教育部要求各州和中小學簽署「法律義務提醒」(reminder of legal obligations)證書，承認將遵守聯邦民權法以取得聯邦資金；此外還須遵守政府撰寫的數頁法律分析。

川普 政府在證書中寫道：「某些DEI做法可能違反聯邦法律」，用這些DEI項目讓某個種族比另一種族有更多優勢，是屬違法。

證書指出，採取非法DEI作為的學校和州，可能失去包括補助金和合約在內的聯邦經費；政府還可依據「虛假申報法」(False Claims Act)追究責任。

最受此舉威脅的聯邦資助項目是第一項目(Title I)教育補助經費；該項目每年向美國學校提供數十億元經費，該項目以低收入地區為主要對象。

教育部命令州教育辦公室簽署證書，並從各學校系統回收已簽署的證書。

根據川普政府2月14日宣布的備忘錄，任何因種族而區別對待學生或教職員工的學校政策，都是違法的。這項備忘錄要求停止依「種族偏好」作為招生、經濟援助、招聘等領域的考量因素，它給美國學校和大學14天的時間取消多元化舉措，否則可能失去聯邦資金。

備忘錄聲稱它是在對抗教育領域普遍存在的歧視；這類歧視往往針對白人和亞裔學生。全國各地大學教育工作者都在緊急評估風險，並決定是否繼續支持他們認為合法的做法。