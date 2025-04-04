我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

用AirTag可增加拿回機場遺失行李機率？專家曝真實情況

華府2童與櫻花合照有人亂入鏡 一看竟是前總統歐巴馬

學校須簽取消DEI證明 10天內上繳 教育部才撥聯邦經費

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聯邦教育部3日下令要求各州從幼兒園至12年級的各級學校，若想獲得聯邦經費，必須在10天內簽署並上繳一項證書，證明取消DEI措施。(歐新社)
聯邦教育部3日下令要求各州從幼兒園至12年級的各級學校，若想獲得聯邦經費，必須在10天內簽署並上繳一項證書，證明取消DEI措施。(歐新社)

聯邦教育部3日下令要求各州從幼兒園至12年級的各級學校，若想獲得聯邦資金，必須在10天內簽署並上繳一項證書，證明各校將遵守聯邦民權法、取消多元公平和包容性(DEI)措施。

美聯社報導，共和黨政府顯然找到了打壓DEI(diversity, equity and inclusion)措施的新方法：終止提供聯邦經費，成為政府的箝制手段。

負責民權事務的教育部代理助理部長崔諾爾(Craig Trainor)聲明表示，「聯邦財政援助是特權，而非權利。許多學校藐視其法律義務，其中包括利用DEI項目，歧視一群人、偏袒另一群人。」

教育部要求各州和中小學簽署「法律義務提醒」(reminder of legal obligations)證書，承認將遵守聯邦民權法以取得聯邦資金；此外還須遵守政府撰寫的數頁法律分析。

川普政府在證書中寫道：「某些DEI做法可能違反聯邦法律」，用這些DEI項目讓某個種族比另一種族有更多優勢，是屬違法。

證書指出，採取非法DEI作為的學校和州，可能失去包括補助金和合約在內的聯邦經費；政府還可依據「虛假申報法」(False Claims Act)追究責任。

最受此舉威脅的聯邦資助項目是第一項目(Title I)教育補助經費；該項目每年向美國學校提供數十億元經費，該項目以低收入地區為主要對象。

教育部命令州教育辦公室簽署證書，並從各學校系統回收已簽署的證書。

根據川普政府2月14日宣布的備忘錄，任何因種族而區別對待學生或教職員工的學校政策，都是違法的。這項備忘錄要求停止依「種族偏好」作為招生、經濟援助、招聘等領域的考量因素，它給美國學校和大學14天的時間取消多元化舉措，否則可能失去聯邦資金。

備忘錄聲稱它是在對抗教育領域普遍存在的歧視；這類歧視往往針對白人和亞裔學生。全國各地大學教育工作者都在緊急評估風險，並決定是否繼續支持他們認為合法的做法。

教育部 歧視 川普

上一則

川普關稅底線10% 彭博：被徵較高稅率國家較有談判空間

下一則

參議員提修法草案 關稅須國會審查 60天內通過 否則失效

延伸閱讀

前聯邦衛生部長貝西拉 宣布參選加州州長　

前聯邦衛生部長貝西拉 宣布參選加州州長　
聯邦法官下令：永久撤銷亞當斯貪腐案

聯邦法官下令：永久撤銷亞當斯貪腐案
聯邦緊急住房券即將終止 橙縣數百戶恐無家可歸

聯邦緊急住房券即將終止 橙縣數百戶恐無家可歸
美國政府警告歐洲企業遵守川普反DEI規定

美國政府警告歐洲企業遵守川普反DEI規定

熱門新聞

美國入境審查日趨嚴格，即使具有公民身分，有時仍會被帶到小房間查問。（美聯社）

美國入境嚴審 雙重國籍公民被帶進小黑屋「好焦慮」

2025-03-27 22:08
川普總統2日在白宮玫瑰花園發布對等關稅時，手持一幅對各國的課徵關稅清單。(路透)

完整清單一次看 川普對等關稅 對25國課多少

2025-04-02 17:58
美國總統川普2日在白宮玫瑰園宣布對等關稅政策。美聯社

川普宣布對等關稅：課徵中國34%台灣32%歐盟20%…

2025-04-02 16:42
聯邦參議員布克（Cory Booker）。（截自C-SPAN）

講了25小時又5分鐘…參議員超長演講所為何事？

2025-04-01 20:15
移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)。

已有近4萬收遞解令…全國39萬華裔無證移民都很害怕

2025-03-28 11:00
申請新護照的規費目前為160元，急件處理另加60元。美聯社

證明「我是公民」有多難？數百萬美國人恐投不了票

2025-03-27 09:11

超人氣

更多 >
吃的喝的都受影響…關稅來了 這11樣東西馬上變貴

吃的喝的都受影響…關稅來了 這11樣東西馬上變貴
洛杉磯華男矇騙長者交出20萬 提取現金時發生這一幕

洛杉磯華男矇騙長者交出20萬 提取現金時發生這一幕
美國家庭每年恐增5000元支出「對等關稅」重創中產階級

美國家庭每年恐增5000元支出「對等關稅」重創中產階級
美股3日開盤全面重挫 白宮發言人：相信總統

美股3日開盤全面重挫 白宮發言人：相信總統
關稅夢魘下這些要趕快買？ 哪些必須再觀望

關稅夢魘下這些要趕快買？ 哪些必須再觀望