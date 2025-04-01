川普政府成立投資加速辦公室 晶片法補助納入管理

總統川普3月31日在橢圓形辦公室內簽署行政命令時，聽記者提問。 （美聯社）

總統川普 周一（3月31日）簽署行政命令，要在商務部內設立辦公室，專責促進與加速吸引金額超過10億美元的在美投資案，同時也管理根據晶片法項目下的聯邦基金。

這項行政命令成立了商務部管轄的「美國投資加速辦公室」（United States Investment Accelerator），任務是鼓勵企業在美國進行大型投資，協助減少法規障礙，加速核可程序，增進美國國家資源的取得，讓國家實驗室與各州政府之間的合作更為便利。

白宮也表示，「投資加速辦公室將負責管理『晶片方案辦公室』（CHIPS Program Office），令納稅人獲得協議的益處，比先前的政府談出條件好很多的晶片法交易」。

川普一直批評拜登政府推動的晶片法，3月稍早更呼籲國會議員廢止晶片法。晶片法提供補助與獎勵措施來促進美國國內晶片製造。獲得兩黨支持的晶片法補助金額共計520億美元，已經吸引包括台積電 、英特爾等公司在內的超過4,000億美元投資。然而川普認為，他的關稅 手段加上減少法規束縛，更能把這類投資帶進美國。

川普就把台積電在原有的650億美元之外，再加碼1,000億美元投資美國的案例，做為他猛加關稅的經濟手段奏效的證明。川普並已放話，未來還會對特定產業加徵關稅，包括半導體和藥品。到目前為止，他已對汽車、鋼、鋁加課關稅。