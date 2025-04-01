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對等關稅最快周二晚上出爐？川普點出這兩個時間

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川普：對等關稅針對所有國家 非限「骯髒15國」

記者顏伶如／綜合報導
川普總統揚言4月2日生效的對等關稅，不僅是針對先前提出的15國，但具體內容，仍待公布。（路透）
川普總統揚言4月2日生效的對等關稅，不僅是針對先前提出的15國，但具體內容，仍待公布。（路透）

川普總統3月30日深夜在空軍一號上對隨行採訪媒體表示，4日2日將公布的對等關稅(reciprocal tariffs)是針對所有國家，不僅是10個或15個向美國商品徵收進口關稅的「骯髒國家」而已。川普關稅政策充滿高度不確定，美股三大指數31日早上一開盤就同時大跌，道瓊工業平均指數(Dow Jones Industrial Average)、史坦普500(S&P 500)盤後交易雙雙拉回正面走勢；川普開徵對等關稅的「解放日」(Liberation Day)即將來臨，日本日經225(Nikkei 225)指數31日下跌4%，南韓綜合股價指數(KOSPI)指數走低3%，法國巴黎CAC 40指數也下挫1.6%。

特斯拉(Tesla)、輝達(Nvidia)與其他重量級科技股股價31日全面下滑，那斯達克綜合指數(Nasdaq composite)下降1%。

川普：不會有任何例外

川普30日在空軍一號對媒體說，對等關稅是針對所有國家，「且讓我們拭目以待。有很多國家」。他表示：「不會有任何例外。」

先前媒體報導引述政府官員傳出，對等關稅僅針對被稱為「骯髒國家」的大約10個到15個美國貿易夥伴，但川普嚴正否認。川普反問媒體：「10個到15個國家是誰說的？這不是我說的。」

財政部長貝森特(Scott Bessent)3月18日接受福斯商業網(Fox Business)專訪時提到「骯髒15國」(Dirty 15)，白宮國家經濟會議主席哈塞特(Kevin Hassett)則說，對等關稅是針對美國貿易逆差最嚴重的10到15個國家。

CNBC報導，雖然對等關稅的重要細節不為人所知，但是有件事很清楚：一些貿易夥伴將受到遠較嚴重的痛苦。

白宮新聞秘書李維特3月31日在白宮外回答媒體詢問對等關稅的問題。（歐新社）
白宮新聞秘書李維特3月31日在白宮外回答媒體詢問對等關稅的問題。（歐新社）

分析：恐讓通膨火上加油

高盛集團(Goldman Sachs)30日在分析報告中對客戶指出，手段積極的關稅政策恐讓通膨火上加油，經濟成長嚴重趨緩。

川普31日在社群媒體發文表示，經濟正在蛻變，「看著這一切，真是美妙」。

貝森特對「骯髒15國」的定義是占美國貿易總量大部分的15%國家、對美國商品徵收巨額關稅，還對美國商品設置其他「非關稅壁壘」(non-tariff barriers)。

哈塞特並未點名哪些國家上榜，但根據商務部2024年統計，美國貿易逆差最嚴重的對象是中國，接下來依次為歐盟、墨西哥、越南、愛爾蘭、德國、台灣、日本、南韓、加拿大、印度、泰國、義大利、瑞士、馬來西亞、印尼、法國、奧地利、瑞典。

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