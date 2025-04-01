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WSJ：川普對等關稅 傳考慮改全球課徵20%

編譯劉忠勇、盧思綸、高詣軒／綜合報導
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川普總統執意要對其他國家開徵對等關稅，引爆全球貿易戰，是一場豪賭。(路透)
川普總統執意要對其他國家開徵對等關稅，引爆全球貿易戰，是一場豪賭。(路透)

川普政府趕在4月2日期限前敲定最新貿易措施的具體細節。華爾街日報3月30日引述知情人士報導，當前討論的關鍵在於要對美國貿易夥伴個別實施關稅，還是回歸川普競選時主張，對任何與美國貿易往來的國家課徵全面關稅？

一位川普政府官員透露，對等關稅方案仍在考慮範圍，川普傾向對所有美國貿易逆差國家課關稅，且希望為每個國家設定一個「明確稅率」，不過最終決策並未敲定。官員說，無論最後採取什麼方案，川普希望政策「大而簡化」，這表示付諸實施的範圍可能比之前只針對美國主要貿易夥伴的計畫更廣泛。

川普上周淡化外界對4月2日對等關稅計畫的疑慮，且多次表示會比之前放話「寬鬆一些」，還可能考慮讓部分國家完全免於關稅。但知情人士告訴華爾街日報，川普近日又開始敦促其團隊採取更強硬立場，要求規畫對更多國家加徵更高關稅。

全面關稅具體實施方式尚不明朗，但川普顧問近日確實考慮對幾乎所有美國貿易夥伴課高達20%全球性關稅。川普和其團隊在競選期間就多次宣揚該計畫，但後來川普轉而推動對等關稅，即「他們對我們怎麼課，我們就對他們怎麼課」。

白宮國家經濟會議(NEC)主席哈塞特(Kevin Hassett)原本支持對等關稅方案，認為這可以重新平衡美國貿易關係，同時避免大幅推高美國消費者物價。不過近幾天，川普團隊又開始討論課徵普遍關稅以增加政府歲入、彌補共和黨在國會推動減稅政策帶來的財政缺口。

知情人士透露，川普團隊也考慮對特定產業祭出關稅，可能涵蓋關鍵礦物及相關產業。目前還不清楚對個別產業的關稅是否會在4月2日一併公布，但預料會納入美國貿易代表署(USTR)預計4月1日提交給川普的貿易政策檢討文件。

關稅 川普 華爾街

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