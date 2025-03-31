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TikTok出售期限逼近 川普：會在4月5日前敲定

加拿大人不爽來美國 業者：遊客大減、美損失20億收入

記者顏伶如／綜合報導
反對加拿大變成美國第51州的加拿大人舉牌抗議。(歐新社)
反對加拿大變成美國第51州的加拿大人舉牌抗議。(歐新社)

住在加拿大安大略省的34歲資深軟體研發師特瑞里柏(Craig Treulieb)原本打算今年5月跟妻子到亞利桑納州旅遊，花了3500元買機票、租車、訂旅館及Airbnb住宿，為期兩周行程打算不計價錢盡情享受美食與風景。不過，前加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)向加國企業主管證實川普總統認真考慮併吞加拿大的消息傳出，特瑞里柏隔天便取消行程，寧願損失旅館訂金約500元，改成留在卑詩省旅遊。

特瑞里柏說，對於要去美國花錢感到「不自在」。

住在溫哥華的40歲美術老師派特爾(Krunal Patel)計畫今年10月跟七名友人到拉斯維加斯旅遊，但一名加拿大女演員被美國拘捕的消息傳出之後，決定改往其他地點旅遊，最後敲定目的地為西班牙。

派特爾說：「我們在想，萬一回程有什麼資料不對，是不是會被關進拘留中心？我們覺得不放心。」

華爾街日報(WSJ)報導，川普總統發動關稅戰並要加拿大成為美國「第51州」的論述引起加拿大民眾抗議，不再到美國旅遊，今年2月加拿大遊客入境數量降低，這波杯葛行動恐將衝擊美國各地經濟，美國旅遊協會(U.S. Travel Association)指出，如果加拿大遊客減少10%，美國損失收入就可能有20億元，波及1萬4000個就業機會。

加拿大人抵制到美國旅遊，圖為遊客從加拿大邊界看尼加拉瀑布。(路透)
加拿大人抵制到美國旅遊，圖為遊客從加拿大邊界看尼加拉瀑布。(路透)

報導指出，入境美國的國際遊客當中，加拿大長久以來名列第一，但現在加拿大遊客為了對美國表達不滿，紛紛改赴墨西哥、加勒比海地區或西班牙旅遊。

數據機構Statistics Canada統計顯示，今年2月加拿大人搭乘飛機到美國旅遊比一年前減少13%，透過陸路到美國旅遊也減少約23%。

白宮發言人凱利(Anna Kelly)說，如果加拿大變成美國第51州，加拿大人變成美國公民，就不必再為國際旅遊的諸多不便所煩惱。

加拿大 川普 杜魯多

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