川普：外國車漲價最好 人們就會去買美國製造汽車

川普總統受訪時說，完全不在乎外國車商調高車價，將他加徵的外國輸美汽車關稅轉嫁美國消費者。圖為加州洛杉磯一家汽車經銷商。(歐新社)

川普 總統29日接受國家廣播公司(NBC)訪問時表明，不會開除任何涉及通訊軟體Signal洩密的官員，也完全不在乎他對外國輸美汽車課高關稅 ，恐使外國車商提高車價而將成本轉嫁給美國消費者，並又一次強調拿下丹麥半自治領土格陵蘭 的決心。

由於即將對外國輸美汽車加徵25%的高關稅，川普對主持人維爾克強調，根本不在乎外國車商是否會因此提高車價，「我還希望他們加價(賣)，要是他們這麼幹，那人們就會去買美國製造的汽車，而我們(美國車商)有很多(汽車)」。

川普還恭喜在美國境內製造汽車的外國車商將賺很大，反正「只要在美國製造，就不會有關稅」。他26日宣布對美國境外製造的汽車、輕型卡車加徵25%進口關稅，預定自4月3日起開徵。

稱世界欺騙美國40年 自稱關稅非常慷慨

即使汽車是在國內組裝的，外國汽車零件也將被徵收25%的稅。白宮表示，在政府制定徵收25%關稅的程序之前，根據美國-墨西哥-加拿大協議(USMCA)進口車輛的公司將獲得特殊考慮。在此之前，符合USMCA的汽車零件將保持免關稅。

川普在訪問中也表示，關稅將是永久性的。「當然，它們是永久性的，當然。在過去40多年裡，世界一直在欺騙美國。我們所做的一切都是公平的，坦白說，我非常慷慨」，川普說。

由於國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)等川普政府高官，用未授權的通訊軟體Signal討論對葉門武裝團體「青年運動」的軍事行動，白宮國安顧問沃茲(Michael Waltz)更無意中將美國「大西洋月刊」總編輯戈德堡(Jeffrey Goldberg)拉進國安高層的Signal群組，引發軒然大波。

批「群聊門」是假新聞 不會開除任何人

川普29日在媒體前維持力挺部屬態度，明言「我不會因假新聞和政治迫害開除人」，對赫、沃兩人仍充滿信心；主持人維爾克問川普是否真如外傳曾討論過開除沃茲，川普則聲稱「我從未聽過(有這種事)，除了我，沒有別人能做出(開除的)決定，那我是從沒聽過」。

川普受訪時從頭到尾將此事描述為假新聞，「我不知道、也不在乎Signal是什麼玩意，我只能告訴你這是場政治迫害，媒體現在只想談這個，因為你們沒別的話題好講，因為這是美國史上最偉大的100天總統任期」。

川普又再重申「絕對」曾就美國兼併格陵蘭進行實質討論，「美國會拿下格陵蘭，沒錯，百分之百(會)」；而且美國「很可能不必動用軍事力量就能辦到」，但「我不會排除任何選項」。川普近來一再揚言出於國安考量，美國必須將自1721年以來一直由丹麥控制的格陵蘭納入美國。

路透29日報導說，副總統范斯對美國長期盟友和北約(NATO)盟邦丹麥的批評，又再凸顯川普第二任期對美國傳統聯盟的漠視。