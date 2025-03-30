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川普加稅喊玩更大一點 希望讓美國經濟「脫胎換骨」

編譯林文彬／綜合外電
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美國總統川普。（路透）
美國總統川普。（路透）

美國本周關稅措施將多箭齊發，包括將公布對等關稅細節，開徵加墨商品進口關稅和對委內瑞拉石油買家課徵「二級關稅」、以及加徵汽車關稅，但美國總統川普似乎覺得還不夠，傳敦促高階顧問「玩更大一點」，認為開徵關稅是讓美國經濟轉型的難得機會。

華盛頓郵報報導，儘管許多川普的盟友都呼籲採取較和緩的作法，川普仍持續要求實施激進措施，近幾天甚至重新提出全面關稅的構想，希望讓美國經濟「脫胎換骨」。知情人士透露，川普認為對多數進口商品實施一視同仁的關稅，能避免漏網之魚，也能避免削弱關稅影響。目前還不清楚川普政府是否認真考慮這項提案，白宮發言人拒絕置評。

華郵指出，川普無論在公開場合或私下都曾表示，關稅將創造「雙贏」局面，既能讓製造業工作回流美國，還能為聯邦政府創造數兆美元新收入。川普曾說，他第一任期被顧問說服，未實施規模更大關稅，根本是錯誤決定。

川普視關稅為鞏固政績的關鍵，本周將有一連串與關稅相關措施，大多集中在4月2日（周三），以所謂的對等關稅最受矚目。川普政府的對等關稅預料將瞄準20至25個對美國貿易呈現高額順差的國家，包括台灣、中國、印度、越南、南韓和日本等。分析師預期對等關稅稅率將從10%至20%起跳，為雙邊貿易談判留下空間。

川普也已暗示對加拿大和墨西哥所有進口祭出的25%關稅，將在4月2日重新生效；美國同日起也將對所有採購委內瑞拉石油和天然氣的國家，課徵25%的「二級關稅」。川普對進口汽車加徵的25%關稅，則預定4月3日開徵。

目前日本、巴西、印度、澳洲等國都還不放棄以協商爭取豁免關稅的努力，南韓政府則草擬10兆韓元（68億美元）的追加預算，希望幫助經濟挺過衝擊。

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