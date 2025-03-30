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對等關稅將生效 川普要玩更大：經濟轉型難得機遇

編譯潘勛／綜合報導
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川普總統宣布的對等關稅4月2日即將生效，預計關稅影響的貿易總金額達數兆元。圖為川普在白宮楕圓形辦公室回答記者提問。(歐新社)
川普總統宣布的對等關稅4月2日即將生效，預計關稅影響的貿易總金額達數兆元。圖為川普在白宮楕圓形辦公室回答記者提問。(歐新社)

華盛頓郵報(WP)29日報導，川普總統宣布的對等關稅4月2日即將生效；知情人士透露，川普形容當天是「解放日」(Liberation Day)，並要求正在制訂關稅政策的謀士們「玩更大一些」(go bigger)，認為這是讓美國經濟轉型的難得機遇，而不理會華爾街及國會的川普盟友都敦促白宮採取較為妥協的措施。

川普的謀士們正在密集討論進口稅真該課徵的範圍；官員們指出，關稅影響貿易的總金額達數兆元。

財政部長貝森特(Scott Bessent)本月稍早表示，他認為目前最可能實施的方案，是向川普政府認為與美國有貿易往來的15%最爛國家課徵關稅，其比率占美國進口總量約90%。川普另著手要向每一個國家的進口商品施加其他關稅，但後者只加在特定產品。川普26日宣布對進口汽車及汽車零件徵25%關稅，還表示要對藥品、林木業等實施類似措施。

川普的上述方案上周已致股市下跌；經濟學者表示，關稅計畫會讓美國陷入衰退的風險上升。

但知情人士指出，川普繼續對謀士們講，他的政府應該再升高關稅措施，近幾日還重提全面關稅這個想法，適用於大部分進口商品，不論商品源自哪個國家。

川普不論公開還是私下都表示，關稅代表的是「雙贏」局面，既可以讓製造業就業機會回到美國，也讓聯邦政府由新的關稅收入取得數兆元，充實國庫。他還表示，他第一任總統時，竟容許謀士們勸阻他，而未實施更大規模關稅，真是犯了錯；他想，對大多數進口商品實施單一、單純的關稅，才能防止漏網之魚，而不減弱關稅的威力。話雖如此，川普此一提案考慮得有多認真，目前並不清楚。

川普與謀士們研討的關稅，反映出在川普思想裡，關稅扮演中心角色，可以鞏固他的治國政績。他形容「關稅是字典裡最美麗的詞彙」，19世紀的關稅讓美國的繁榮來到頂峰。一些川普的盟友已在考慮，準備自明年起讓4月2日成為國定假日。

川普第一任期的幕僚長巴農(Stephen K. Bannon)表示，除了川普的生日，還應該把解放日立為國家假日，表彰就業、技術及貿易回歸美國及美國工人。

但與此同時，國會共和黨人、外國盟友及投資人，對川普的全球貿易戰的憂慮都告加深；股市三大主要指數28日都大跌，很多分析師指出，其原因部分在關稅升級，另一部分在害怕伴隨而起的通膨。

與川普站同一邊的傳統保守派一直謳歌關稅是討價還價籌碼，旨在強迫盟國及貿易夥伴國發生衰退，接下來再取消。國會許多共和黨人要求川普採取這個手法，也反映川普第一次執政經常採用的方式。

川普總統宣布的對等關稅4月2日即將生效，預計關稅影響的貿易總金額達數兆元。圖為貨...
川普總統宣布的對等關稅4月2日即將生效，預計關稅影響的貿易總金額達數兆元。圖為貨運卡車載運貨物從美墨邊境經世貿橋入關。(路透)

川普 關稅 共和黨

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