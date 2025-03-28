我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「中國科學怪人」擬再做人體基因實驗 背後誰資助？

美估緬甸恐逾萬人罹難 泰國增至10死、101人失蹤

川普削減研究經費 調查：75%科學家考慮離開美國

中央社舊金山28日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普政府日前大規模解僱聯邦員工，當中包括科學家，使得美國科研體系不確定性升高。圖為美國國際開發總署（USAID）。(路透)
川普政府日前大規模解僱聯邦員工，當中包括科學家，使得美國科研體系不確定性升高。圖為美國國際開發總署（USAID）。(路透)

川普總統上任後削減科研經費，終止大量聯邦資助的科研項目。根據國際頂尖學術期刊「自然」（Nature）調查，高達75%美國科學家考慮離開美國，許多人表示正在尋找歐洲和加拿大的工作機會。

「自然」期刊指出，川普（Donald Trump）削減開支的政策對美國科研領域帶來巨大變化。近期，針對1600多名讀者暨科學家所做的調查發現，在1200多名回覆調查的科學家當中，有75%考慮離開美國，尤以剛加入研究領域的科學家、博士生最為明顯。

川普政府日前大規模解僱聯邦員工，當中包括科學家，使得美國科研體系不確定性升高。許多受訪科學家表示，希望搬到已有合作夥伴、朋友、家人或語言熟悉的國家。

一名就讀美國頂尖大學，從事農業研究的研究生說，「這裡是我的家，我真的很愛我的國家（美國）」，但許多導師告訴她，現在要趕快離開。當美國國際開發總署（USAID）遭政府大幅裁撤後，該研究生失去研究經費和生活津貼，其指導教授緊急為她籌措一筆短期資金，她目前積極申請助教職務，以期能順利完成學業。

這名研究生也表示，目睹一些同事遭到解僱，「看到所有研究工作被迫停止，真的令人心碎」；她說，「我一直非常努力地尋找歐洲、澳洲和墨西哥的機會」。

她期盼，如果未來美國科研情況穩定下來，能夠重返美國；不過，因川普已表明全球糧食體系並非政府優先事項或政策重點，她希望搬到一個重視這項工作的地方。

另外有一名受訪者指出，這場動盪對像他這樣的初入行人士來說「特別可怕」。

他身為美國一所頂尖大學的醫師兼科學家，在國家衛生研究院（NIH）研究經費被終止當天，立刻寫信給一位在加拿大任教的系主任，該系主任一直希望延攬他過去任職。目前，他與同為科學家的妻子一同在加拿大找工作，希望年底前能搬遷至當地。

他指出，許多國家的大學都將這場變動視作一個難得機會。由於國際社會正面臨科研和科技人才短缺，川普削減開支的政策形同為其他國家創造了招募人才的機會。

有部分原本為了工作移居美國的科學家表示，希望搬回自己的國家。一名從事生物醫學研究的科學家總結了許多人的想法：「我不想離開，但還有什麼選擇呢。」

也有少數受訪者表示沒有打算離開美國，因為美國擁有最好的研究設施。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

川普

上一則

國務院通知國會 正式關閉USAID

下一則

川普下令 移除史密森尼博物館反美意識形態

延伸閱讀

不堪川普政府壓力 哥大代理校長辭職

不堪川普政府壓力 哥大代理校長辭職
川普政府砍預算 紐約州損失健保資金逾3億

川普政府砍預算 紐約州損失健保資金逾3億
川普將祭對等關稅 台積電：持續與美溝通盼創造雙贏

川普將祭對等關稅 台積電：持續與美溝通盼創造雙贏
華郵：川普想兼併加拿大 起因多倫多房地產交易失敗

華郵：川普想兼併加拿大 起因多倫多房地產交易失敗

熱門新聞

美國入境審查日趨嚴格，即使具有公民身分，有時仍會被帶到小房間查問。（美聯社）

美國入境嚴審 雙重國籍公民被帶進小黑屋「好焦慮」

2025-03-27 22:08
川普政府的移民政策日趨嚴格，近日也悄悄停止處理部分綠卡申請。圖為公民宣誓儀式。（美聯社）

川普嚴格審查綠卡 移民局已悄悄暫停部分申請

2025-03-26 05:10
川普的移民政策已遠遠超出大規模遞解無證移民的範疇，針對合法移民、訪美遊客的案例頻出。(路透)

綠卡已被撤銷 韓裔哥大學生遭ICE登門後控告川普

2025-03-24 19:48
申請新護照的規費目前為160元，急件處理另加60元。美聯社

證明「我是公民」有多難？數百萬美國人恐投不了票

2025-03-27 09:11
川普政府表示，將撤銷來自古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉的50多萬移民臨時合法身分，時間將於4月24日生效。(路透)

川普將撤銷50多萬名移民臨時合法身分 來自這4國

2025-03-21 23:46
川普總統與第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)。歐新社

民主黨加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞

2025-03-26 10:10

超人氣

更多 >
緬甸發生7.7規模強震 仰光震感強烈、泰國曼谷也有感

緬甸發生7.7規模強震 仰光震感強烈、泰國曼谷也有感
已有近4萬收遞解令…全國39萬華裔無證移民都很害怕

已有近4萬收遞解令…全國39萬華裔無證移民都很害怕
入境會查手機？專家提醒「這些人」應提前考慮風險

入境會查手機？專家提醒「這些人」應提前考慮風險
從家具到牛排...好市多六款商品看似高檔 限時價格親民

從家具到牛排...好市多六款商品看似高檔 限時價格親民
37天狂飆10萬美元...美國最貴股瘋漲 透露不祥訊號？

37天狂飆10萬美元...美國最貴股瘋漲 透露不祥訊號？