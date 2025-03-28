社安局：SSDI、紅藍卡、SSI免臨櫃申請 新規4月14日實施

社安局稍早公布申請社安號或紅藍卡都必須臨櫃申請，引發擾民疑慮；稍晚修正規畫，指殘障保險金等仍可透過電話申請。（路透）

社會安全局(Social Security Administration，SSA)內部備忘錄上周曝光，民眾未來申請福利時必須親自前往社會安全局各地辦公室確認身分，以防詐騙。消息傳出引起輿論反彈，社會安全局26日修正說法，民眾申請社會安全殘障保險金(Social Security Disability Insurance，SSDI)、俗稱紅藍卡 的聯邦醫療保險 計畫(Medicare)及生活補助金(Supplemental Security Income，SSI)時，如果無法使用官方網站申請窗口，也可以透過電話完成申請，沒有親自辦理的強制規定。

不過，申請其他項目的民眾則必須到社會安全局各地辦公室確認身分。

新規將從4月14日起實施，適用申請福利的所有民眾。社會安全局先前公布的新規實施日期是3月31日。

社會安全局代理局長杜迪克(Lee Dudek)發表聲明指出：「我們聆聽來自民眾、國會、倡議人士等方面的意見之後，對於政策做出調整，以便對於國家最弱勢族群提供更好的服務。」

杜迪克表示，新規上路日期延後可以讓官員為社會安全局員工進行訓練，了解新版程序。

社會安全局上周宣布，提出福利新申請或已經領取福利的數以百萬計民眾，今後都必須親自前往各地辦公室確認身分，但社會安全局則在18州將關閉47個地方辦公室。美聯社分析，新規影響對象包括必須向社會安全局確認銀行帳戶資料的民眾、有兒女領取生活補助金但無法透過網路確認資料的家庭。

要求親自辦理的規定旨在打擊詐騙，結果卻引來國會議員、倡議團體及領取福利民眾強烈反彈。美聯社報導，批評人士說，新規是川普 政府對弱勢族群領取福利所設下的「不必要障礙」。

美國樂齡會(AARP)倡議與參與長李蒙德(Nancy LeaMond)26日說，社會安全局踏出正確的第一步，回應了AARP及全國各地老年人對於停止電話服務的關切。