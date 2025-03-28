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公民入境也被帶進「小黑屋」 邊界嚴審讓旅客焦慮

編譯盧炯燊／綜合報導
美國入境審查日趨嚴格，即使具有公民身分，有時仍會被帶到小房間查問。（美聯社）
美國入境審查日趨嚴格，即使具有公民身分，有時仍會被帶到小房間查問。（美聯社）

川普政府「寧枉毋緃」打擊非法移民，即使是合法永久居民，入境美國入境通關時遭到盤查、拘留或拒絕入境事件頻傳，至於美國公民雖不能被拒絕入境，但也發生被帶進俗稱「小黑屋」的小房間盤查事件。

瑞維拉(Keylin Rivera)擁有美國及哥倫比亞雙重國籍，本身是哈佛研究生，也曾在拜登政府工作過。上星期五(3月21日)從加勒比海古拉索島(Curaçao)度完春假返美，飛往北卡州夏洛特(Charlotte)準備轉機返回波士頓。當她把護照放到自助服務終端機時，該機提示她去見海關官員。這種情況以前也發生過，但官員通常只是看一眼證件就讓她通過，但這次卻例外。

海關官員把她帶到小房間，查問她的行程、搜查她的行李。儘管該官員事後聲稱是隨機搜查，交還護照給她讓她繼續行程，但瑞維拉直言對此事感到非常不安及焦慮。

其實在抵達夏洛特前，為防萬一，她已刪除了手機上所有社交媒體應用程式，包括Face ID在內，但仍然被查。她質疑為何只挑她一個？

Harter Secrest & Emery律師事務所移民律師謝克(Glenn Schieck)指出，川普政府鼓勵邊境人員不要放過任何細節，確保提出問題和收集資料，所以以往通關都沒問題的人可能會發現情況改變。

移民權益組織「國家移民法律中心」(National Immigration Law Center)的資深律師皮爾森(Lynn Damiano Pearson)認為，即使是居住在波多黎各、關島等美國領土的人，出入境時「絕對不應該」遇到困難，因為他們是美國公民，然而現在也要面對加強審查，顯然是種族偵防的現象。

另一個持有英國及美國雙重國籍的自由撰稿人威廉斯(Ginny Williams)，在英國肯特郡(Kent)居住了十多年，正準備半年後與英國的丈夫返美探望父母，她直言這次回國，川普政府的政策只會加劇擔憂，而擔憂則來自政治。

瑞維拉同樣感到沮喪，不僅因為政府加強審查帶來的壓力，還因為政治上的分歧，尤其是她曾在拜登政府工作過。她說「希望(川普政府)不要將反對他們觀點的人視為敵人，因為我不是你們的敵人」。

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