整理包／川普汽車關稅重創亞股信心 3分鐘掌握政策4要點

日本豐田汽車（Toyota）車輛停在橫濱港場站中，準備出口的檔案照片。(美聯社)

總統川普 周三（26日）突然宣布落實他持續威脅的25%汽車進口關稅 ，正式簽署行政命令，下周起不在美國製造的車輛，將被課徵25%關稅，勢將對全球汽車貿易與供應鏈造成翻天覆地的影響。

關稅對象與內容？

所有不在美國組裝的車輛都將課徵25%關稅。從美東時間4月3日凌晨0時1分起，所有進口的成品車（整車）都在既有關稅之上，加課25%關稅。目前美國汽車進口的基礎關稅稅率為2.5%。

這項關稅也將適用於已與美國簽有自由貿易協定國家，所生產的汽車和卡車，包括加拿大、墨西哥 及南韓，日本、德國、義大利及英國也都受到衝擊。

貿易與汽車業專家說，這項片面關稅可能違反美墨加自由貿易協定（USMCA）和美韓自由貿易協定（KORUS）。

汽車零組件有寬限期

25%關稅也將適用於主要的汽車零組件，川普的文告點名「發動機與發動機零組件、傳動系統與動力系統零組件、電子零組件」，但零組件關稅開徵時間留待聯邦公報通知，不會晚於5月3日，等於最長有一個月的寬限期。聯邦公報屆時也將詳列品項關稅編碼，因為川普26日的文告中並未提供這些資訊。

USMCA可局部豁免

這項計畫對遵循USMCA原產地規則的汽車或零組件提供局部豁免，但只限豁免美國製造含量的金額占比。因此，一輛在墨西哥製造完成的卡車，若美國製造的比率占金額的45%，其他55%的金額將被加課25%關稅。零組件的規則相同。

然而，要決定美國生產含量占比的水準，將會很複雜。在美國商務部和美國海關決定出非美含量占比的流程之前，符合USMCA規定的汽車零組件將被豁免，川普也沒訂下美國當局決定流程的具體期限。

法律依據

2019年川普在第一個任期援引1962年貿易拓展法案第232條，對進口汽車進行國家安全調查，這次的25%汽車關稅便是以2019年的調查為基礎。川普2018年對進口鋼鋁課徵25%關稅時，也是根據這項冷戰時期的貿易法條。

美國商務部的調查結果發現，進口汽車在美國的市占日增，會弱化美國工業基礎、及本土車廠為軍事用途研發先進技術的能力，對美國國家安全造成負面衝擊。川普當時選擇不加課關稅，而是與貿易夥伴協商，尋求補救之道。

但川普26日總結認為，與貿易夥伴的協商失敗，進口車帶來的威脅加劇，而且對USMCA與KORUS的修改，也都未能改善美國在汽車貿易的地位。