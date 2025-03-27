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WSJ：說好的「黃金年代」在哪？川政府讓企業錯愕焦慮

記者顏伶如／綜合報導
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川普總統3月5日在國會演說表示，許全體國民一個黃金時代。(路透)
川普總統3月5日在國會演說表示，許全體國民一個黃金時代。(路透)

華爾街日報(WSJ)25日分析，美國企業原本看好川普總統二度執政將帶來「黃金年代」(Golden Age)，但現在變得苦惱不已；川普政府政策朝令夕改，好大喜功，經濟卻有陷入衰退的風險，企業執行長與投資人同樣焦慮。

2月19日，就職尚未滿月的川普在邁阿密舉行、沙烏地阿拉伯贊助的投資者大會上說：「美國的黃金時代正式開始。」台下觀眾給予熱烈掌聲，當天史坦普500(S&P 500)創下歷史新高。

隨著川普關稅政策反覆，股市榮景逐漸褪色，史坦普短短幾周蒸發4兆市值，非營利研究機構「美國經濟評議會」(Conference Board)指出，消費者信心指數今年3月出現連續第四個月下降，來到2021年1月以來的低點。川普形容4月2日是關稅「解放日」(liberation day)，企業主管與遊說團體忙著打電話向川普團隊遊說，但不確定能否說服川普改採較溫和、僅針對特定目標的策略。

競選期間，川普多次稱讚關稅，並說關稅是「字典裡最美的詞彙」。華爾街投資人與大型企業以為川普態度終將軟化，改為以促進經濟成長為重心，利用關稅對中國施壓、支持重要產業，接近第一任執政時期政策基調。曾幫川普政策歡呼的企業執行長，現在變得愈來愈悲觀，但因擔心挨批而保持沉默。

本月稍早，川普政府在關稅威脅加碼，對於經濟衰退風險則表現洋洋得意，讓投資人心驚膽跳。摩根大通(JPMorgan)資產與財富管理市場及投資策略部主席岑博智(Michael Cembalest)3月12日發表的分析報告在華爾街引起瘋傳，內容寫道：「股市很有趣的一點是，它不會遭到起訴、逮捕或遣返，它也不會受到恫嚇、威脅或霸凌。」

福特(Ford)執行長法利(Jim Farley)2月間在投資人會議上說：「墨西哥、加拿大25%關稅將對美國產業造成重大打擊。」

報導指出，經濟前景與政府政策都充滿不確定，美國企業普遍變得不願聘請員工或投資。費城聯邦準備銀行(Philadelphia Fed)調查發現，今年3月平均每三家製造業者當中，只有一家看好未來半年訂單增加，今年1月的相同調查裡，三分之二製造業公司看好接下來六個月訂單增加，短短兩個月之內的退步落差是1968年問卷調查成立以來最嚴重的一次。

軟體公司Hence Technologies共同創辦人魏斯特(Sean West)說，美國企業充滿一股「揮之不去的無力感」。他說，企業執行長深感錯愕，「他們並不習慣這種束手無策的感受」。

川普總統。（美聯社）
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