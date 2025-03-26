上訴法院：總統有權限制 川普政府可暫停批准新難民
根據上訴法院25日裁定，川普政府可以停止批准新的難民進入美國，但必須允許在總統暫停美國接納難民系統之前的1月20日，被有條件接受的人進入美國。
該命令縮小了西雅圖一名聯邦法官的裁決範圍，該法官認為，應該要重新啟動難民入境計畫。
聯邦第九巡迴上訴法院的三名法官表示，總統有權限制人們入境，並指出2018年最高法院的裁決，支持川普總統在第一任期內，對幾個多數為穆斯林國家所實施之旅行禁令的裁決。
但是上訴法官認為，在川普下令暫停「聯邦難民入境計畫」(U.S. Refugee Admissions Program)之前就已獲政府有條件批准入境的難民，仍應被允許在美國定居。
針對西雅圖聯邦地區法官懷特黑德(Jamal Whitehead)的裁決，政府提出緊急上訴；懷特黑德的裁決判定，總統暫停難民入境的權力並非是無限制的，且不能廢除由國會通過，用於建立該計畫的法律。
懷特黑德指出，有報導稱難民被困在危險的地方，與美國的親人分離，人們為了前往美國而賣掉了所有財產，但後來計畫卻被取消。
國際難民援助計畫(International Refugee Assistance Project)律師梅麗莎．基尼(Melissa Keaney)，對上訴法院保留部分命令 的內容表示讚賞。
她說：「我們歡迎這項持續的救濟措施，數以萬計的難民現在將有機會在美國重新開始生活。」
由民主黨總統拜登所提名的懷特黑德在25日還發布了第二項命令，阻止取消難民安置合約。
根據川普的命令，允許因戰爭、自然災害或迫害而流離失所的人合法移民美國方式的難民計畫將被暫停，因為國內城市與社區承擔了「創紀錄的移民人數」負擔，且沒有能力「吸收大量移民，特別是難民」。據美國政府稱，目前全球各地共有60萬人，正在辦理前往美國的難民手續。司法部辯稱，該命令完全在川普的權力範圍之內。
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