上訴法院：總統有權限制 川普政府可暫停批准新難民

來自剛果的難民卡施迪(左)與弟弟去年在南卡州一家教會志工協助下，學習英文。川普政府停止難民計畫後讓他們感到擔憂。(美聯社)

根據上訴法院25日裁定，川普 政府可以停止批准新的難民進入美國，但必須允許在總統暫停美國接納難民系統之前的1月20日，被有條件接受的人進入美國。

該命令縮小了西雅圖 一名聯邦法官的裁決範圍，該法官認為，應該要重新啟動難民入境計畫。

聯邦第九巡迴上訴法院的三名法官表示，總統有權限制人們入境，並指出2018年最高法院的裁決，支持川普總統在第一任期內，對幾個多數為穆斯林國家所實施之旅行禁令的裁決。

但是上訴法官認為，在川普下令暫停「聯邦難民入境計畫」(U.S. Refugee Admissions Program)之前就已獲政府有條件批准入境的難民，仍應被允許在美國定居。

針對西雅圖聯邦地區法官懷特黑德(Jamal Whitehead)的裁決，政府提出緊急上訴；懷特黑德的裁決判定，總統暫停難民入境的權力並非是無限制的，且不能廢除由國會通過，用於建立該計畫的法律。

懷特黑德指出，有報導稱難民被困在危險的地方，與美國的親人分離，人們為了前往美國而賣掉了所有財產，但後來計畫卻被取消。

國際難民援助計畫(International Refugee Assistance Project)律師梅麗莎．基尼(Melissa Keaney)，對上訴法院保留部分命令 的內容表示讚賞。

她說：「我們歡迎這項持續的救濟措施，數以萬計的難民現在將有機會在美國重新開始生活。」

由民主黨總統拜登所提名的懷特黑德在25日還發布了第二項命令，阻止取消難民安置合約。