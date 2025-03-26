我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被捕1天後 以色列釋放奧斯卡紀錄片巴勒斯坦導演

彭博：李嘉誠出售巴拿馬運河港口 仍按計畫進行

上訴法院：總統有權限制 川普政府可暫停批准新難民

編譯尤寶琪／綜合報導
來自剛果的難民卡施迪(左)與弟弟去年在南卡州一家教會志工協助下，學習英文。川普政府停止難民計畫後讓他們感到擔憂。(美聯社)
來自剛果的難民卡施迪(左)與弟弟去年在南卡州一家教會志工協助下，學習英文。川普政府停止難民計畫後讓他們感到擔憂。(美聯社)

根據上訴法院25日裁定，川普政府可以停止批准新的難民進入美國，但必須允許在總統暫停美國接納難民系統之前的1月20日，被有條件接受的人進入美國。

該命令縮小了西雅圖一名聯邦法官的裁決範圍，該法官認為，應該要重新啟動難民入境計畫。

聯邦第九巡迴上訴法院的三名法官表示，總統有權限制人們入境，並指出2018年最高法院的裁決，支持川普總統在第一任期內，對幾個多數為穆斯林國家所實施之旅行禁令的裁決。

但是上訴法官認為，在川普下令暫停「聯邦難民入境計畫」(U.S. Refugee Admissions Program)之前就已獲政府有條件批准入境的難民，仍應被允許在美國定居。

針對西雅圖聯邦地區法官懷特黑德(Jamal Whitehead)的裁決，政府提出緊急上訴；懷特黑德的裁決判定，總統暫停難民入境的權力並非是無限制的，且不能廢除由國會通過，用於建立該計畫的法律。

懷特黑德指出，有報導稱難民被困在危險的地方，與美國的親人分離，人們為了前往美國而賣掉了所有財產，但後來計畫卻被取消。

國際難民援助計畫(International Refugee Assistance Project)律師梅麗莎．基尼(Melissa Keaney)，對上訴法院保留部分命令 的內容表示讚賞。

她說：「我們歡迎這項持續的救濟措施，數以萬計的難民現在將有機會在美國重新開始生活。」

由民主黨總統拜登所提名的懷特黑德在25日還發布了第二項命令，阻止取消難民安置合約。

根據川普的命令，允許因戰爭、自然災害或迫害而流離失所的人合法移民美國方式的難民計畫將被暫停，因為國內城市與社區承擔了「創紀錄的移民人數」負擔，且沒有能力「吸收大量移民，特別是難民」。據美國政府稱，目前全球各地共有60萬人，正在辦理前往美國的難民手續。司法部辯稱，該命令完全在川普的權力範圍之內。

來自阿富汗的巴達許在2021年依美國難民計畫批准後，定居美國。她原在離華府不遠的...
來自阿富汗的巴達許在2021年依美國難民計畫批准後，定居美國。她原在離華府不遠的維州一家教會做社福工作，但川普政府終止難民計畫後，失去工作。(美聯社)

川普 移民 西雅圖

上一則

中國秘密網路 招聘美國聯邦裁撤員工

下一則

白宮國安群聊洩密 川普挺國安顧問沃茲 反批大西洋總編是小人

延伸閱讀

MLB／大谷翔平要去白宮了 川普邀冠軍隊伍道奇作客

MLB／大谷翔平要去白宮了 川普邀冠軍隊伍道奇作客
川普有意加徵關稅 分析師：晶片業下半年需求堪憂

川普有意加徵關稅 分析師：晶片業下半年需求堪憂
俄羅斯開出1條件同意黑海停火 川普：美方研議中

俄羅斯開出1條件同意黑海停火 川普：美方研議中
「晶片戰爭」作者：台積電避反壟斷 仍是未定之天

「晶片戰爭」作者：台積電避反壟斷 仍是未定之天

熱門新聞

川普政府表示，將撤銷來自古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉的50多萬移民臨時合法身分，時間將於4月24日生效。(路透)

川普將撤銷50多萬名移民臨時合法身分 來自這4國

2025-03-21 23:46
川普的移民政策已遠遠超出大規模遞解無證移民的範疇，針對合法移民、訪美遊客的案例頻出。(路透)

綠卡已被撤銷 韓裔哥大學生遭ICE登門後控告川普

2025-03-24 19:48
科技富豪馬斯克(Elon Musk)。路透

社會安全局展開重大整頓 可能對17萬人停發社安金

2025-03-18 09:38
近4300萬美國人背負的聯邦學貸由教育部主管。（路透）

教育部遭廢除 4300萬學貸借款人有何影響？

2025-03-21 08:47
（美聯社）

別碰社安金 共和黨參議員喊馬斯克少發言、勿插手

2025-03-20 12:12
移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)。美聯社

秘魯妻遭遣返 美國公民丈夫不後悔投川普但考慮離美

2025-03-25 10:27

超人氣

更多 >
想到國外退休？這5國歡迎美國人

想到國外退休？這5國歡迎美國人
秘魯妻遭遣返 美國公民丈夫不後悔投川普但考慮離美

秘魯妻遭遣返 美國公民丈夫不後悔投川普但考慮離美
曾性侵55女 加州史上最惡名昭彰強姦犯 現居此地

曾性侵55女 加州史上最惡名昭彰強姦犯 現居此地
川普政府掃蕩無證移民 「這些」都可能成為驅逐理由

川普政府掃蕩無證移民 「這些」都可能成為驅逐理由
全家出門買聖誕樹後消失逾60年 懸案露曙光卻停止搜查

全家出門買聖誕樹後消失逾60年 懸案露曙光卻停止搜查