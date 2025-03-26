我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被捕1天後 以色列釋放奧斯卡紀錄片巴勒斯坦導演

彭博：李嘉誠出售巴拿馬運河港口 仍按計畫進行

美17使館警告申請簽證者：入境後若違法 把你趕出門

編譯莊瑞萌／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

駐歐洲的部分美國大使館在社群媒體發出警告，提醒打算申請簽證的外國人入境美國後要守法，否則美國會「把你趕出門。」對此，國務院發言人表示，這些警告「非常合理」。

美聯社(AP)報導，至少已有17個國家的美國大使館都發布貼文並附上包括川普總統、國務卿魯比歐(Marco Rubio)及國土安全部長諾姆(Kristi Noem)等政府官員的照片，當中明確警告申請簽證的人士，如果從事被美國政府認定有害的行為，就會被驅逐出境。

美國駐愛沙尼亞塔林大使館的一則貼文表示，「當你申請進入美國並取得簽證後，你就是訪客，但如果你在美國境內宣傳哈瑪斯或其他恐怖組織，參與破壞行為、校園內的叛亂或暴動行為，我們若提前知情是絕對不會讓你進來的。你對我們撒謊，所以必須離開。」

另一則駐匈牙利布達佩斯大使館發布的貼文也引用魯比歐的話表示，「我們不希望有會在美國犯罪、破壞國家安全或威脅公共安全的人，進入我們的國家。」

目前川普政府正擴大對簽證持有者的管制，特別是針對曾參加校園抗議活動、聲援巴勒斯坦人並反對以色列軍事行動的外籍學生或教授，可能做法包括取消簽證、將簽證持有人送入移民拘留所或拒絕入境。

對此，國務院發言人布魯斯(Tammy Bruce)在24日表示，這些警告「非常合理」，她說，「遵守法律、規矩點，做個好的訪客，你就不會有麻煩。簽證和綠卡不是與生俱來的權利，而是美國給你的特權。」她並進一步表示，「世界上每個主權國家對於管控誰能進入、入境者的目的與動機都有理由了解。」

雖然對申請美國簽證的人進行審查是屬於標準程序，但從上述貼文的措辭與社群媒體的宣傳的性質來看，凸顯川普政府在重新界定誰可以留在美國，以及美國政府認定哪些行為是可被接受的立場。另外，部分貼文也反映政府對非法移民的嚴厲態度，例如駐丹麥大使館就引用諾姆的話說，「如果你想要非法入境美國，那你最好打消這個念頭。」

簽證 大使館 川普

上一則

DNI報告：中國軍力、網路優勢 威脅台海安全

下一則

CNN：刺青、挺哈瑪斯傳單、手機已刪照片都成驅逐理由

延伸閱讀

美駐歐大使館警告簽證申請者 入美行為不檢恐被驅逐

美駐歐大使館警告簽證申請者 入美行為不檢恐被驅逐
CNN稱魯比歐不滿中東特使出鋒頭 他火大回擊：反川小報

CNN稱魯比歐不滿中東特使出鋒頭 他火大回擊：反川小報
不支持以武力改變台灣現狀 魯比歐：這是川普的政策

不支持以武力改變台灣現狀 魯比歐：這是川普的政策
魯比歐透露川普俄烏戰AB計畫 加碼回應俄國是否拖延停火

魯比歐透露川普俄烏戰AB計畫 加碼回應俄國是否拖延停火

熱門新聞

川普政府表示，將撤銷來自古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉的50多萬移民臨時合法身分，時間將於4月24日生效。(路透)

川普將撤銷50多萬名移民臨時合法身分 來自這4國

2025-03-21 23:46
川普的移民政策已遠遠超出大規模遞解無證移民的範疇，針對合法移民、訪美遊客的案例頻出。(路透)

綠卡已被撤銷 韓裔哥大學生遭ICE登門後控告川普

2025-03-24 19:48
科技富豪馬斯克(Elon Musk)。路透

社會安全局展開重大整頓 可能對17萬人停發社安金

2025-03-18 09:38
近4300萬美國人背負的聯邦學貸由教育部主管。（路透）

教育部遭廢除 4300萬學貸借款人有何影響？

2025-03-21 08:47
（美聯社）

別碰社安金 共和黨參議員喊馬斯克少發言、勿插手

2025-03-20 12:12
移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)。美聯社

秘魯妻遭遣返 美國公民丈夫不後悔投川普但考慮離美

2025-03-25 10:27

超人氣

更多 >
想到國外退休？這5國歡迎美國人

想到國外退休？這5國歡迎美國人
秘魯妻遭遣返 美國公民丈夫不後悔投川普但考慮離美

秘魯妻遭遣返 美國公民丈夫不後悔投川普但考慮離美
曾性侵55女 加州史上最惡名昭彰強姦犯 現居此地

曾性侵55女 加州史上最惡名昭彰強姦犯 現居此地
川普政府掃蕩無證移民 「這些」都可能成為驅逐理由

川普政府掃蕩無證移民 「這些」都可能成為驅逐理由
全家出門買聖誕樹後消失逾60年 懸案露曙光卻停止搜查

全家出門買聖誕樹後消失逾60年 懸案露曙光卻停止搜查