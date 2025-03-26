美17使館警告申請簽證者：入境後若違法 把你趕出門

駐歐洲的部分美國大使館 在社群媒體發出警告，提醒打算申請簽證 的外國人入境美國後要守法，否則美國會「把你趕出門。」對此，國務院發言人表示，這些警告「非常合理」。

美聯社(AP)報導，至少已有17個國家的美國大使館都發布貼文並附上包括川普 總統、國務卿魯比歐(Marco Rubio)及國土安全部長諾姆(Kristi Noem)等政府官員的照片，當中明確警告申請簽證的人士，如果從事被美國政府認定有害的行為，就會被驅逐出境。

美國駐愛沙尼亞塔林大使館的一則貼文表示，「當你申請進入美國並取得簽證後，你就是訪客，但如果你在美國境內宣傳哈瑪斯或其他恐怖組織，參與破壞行為、校園內的叛亂或暴動行為，我們若提前知情是絕對不會讓你進來的。你對我們撒謊，所以必須離開。」

另一則駐匈牙利布達佩斯大使館發布的貼文也引用魯比歐的話表示，「我們不希望有會在美國犯罪、破壞國家安全或威脅公共安全的人，進入我們的國家。」

目前川普政府正擴大對簽證持有者的管制，特別是針對曾參加校園抗議活動、聲援巴勒斯坦人並反對以色列軍事行動的外籍學生或教授，可能做法包括取消簽證、將簽證持有人送入移民拘留所或拒絕入境。

對此，國務院發言人布魯斯(Tammy Bruce)在24日表示，這些警告「非常合理」，她說，「遵守法律、規矩點，做個好的訪客，你就不會有麻煩。簽證和綠卡不是與生俱來的權利，而是美國給你的特權。」她並進一步表示，「世界上每個主權國家對於管控誰能進入、入境者的目的與動機都有理由了解。」

雖然對申請美國簽證的人進行審查是屬於標準程序，但從上述貼文的措辭與社群媒體的宣傳的性質來看，凸顯川普政府在重新界定誰可以留在美國，以及美國政府認定哪些行為是可被接受的立場。另外，部分貼文也反映政府對非法移民的嚴厲態度，例如駐丹麥大使館就引用諾姆的話說，「如果你想要非法入境美國，那你最好打消這個念頭。」