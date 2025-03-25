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「川普金卡」熱銷 商務部長：單日可賣出1000張

編譯俞仲慈／綜合報導
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商務部長盧特尼克證實「金卡簽證」很受歡迎。(美聯社)
商務部長盧特尼克證實「金卡簽證」很受歡迎。(美聯社)

川普總統上個月宣布推出「金卡簽證」(Gold Card)，開放在美投資達500萬元者取得永久居留權，結果短短一個月，聯邦商務部單日即可賣出1000張「金卡簽證」，預計未來將全面取代現行EB-5投資移民方案。

財經新聞Financial Express網站報導，商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)接受科技播客節目「All-In Podcast」訪問時證實，「金卡簽證」單日賣出達1000張，並強調：「全世界有3700萬人有能力購買這張金卡，川普總統甚至認為我們可以賣出100萬張。」

盧特尼克之前已經聲稱，有25萬人表示有興趣購買這張「金卡簽證」並透露「金卡簽證」核發張數無上限，收取的投資金額則將用來償還國債。

由於川普有意以「金卡簽證」取代現有EB-5投資簽證，因此也被戲稱為「川普金卡」(Trump Card)，盧特尼克受訪時還證實，是川普與億萬富翁、避險基金經理人保爾森(John Paulson)會面時，由後者提出的新構想。

盧特尼克表示：「川普打電話過來，要我馬上接聽，然後我們開始討論這件事。」並強調：「我的職責就是研究要如何辦好這件事。」

商務部為落實這項新政策並簡化申請人背景調查程序，委託政府效率部(DOGE)負責人馬斯克(Elon Musk)的團隊製作客製化軟體平台，盧特尼克表示：「大約兩周後就會上線。」並強調：「只要找到好手，只需一秒時間就可以做得比政府機關任何人來得好。」

儘管「金卡簽證」開放持卡人申請公民身分，不過盧特尼克認為多數申請人為了與美國全球課稅法規脫鉤，將不會申請公民。

根據電視節目The National News Desk報導，依照川普打的如意算盤，「金卡簽證」若能賣出100萬張，美國國庫就能進帳5兆元；若賣出1000萬張，就有50兆元收益，換言之，要消除聯邦政府背負高達35兆元的赤字，「金卡簽證」堪稱一隻金雞母。

川普計畫推出每張500萬元的美國居留權「金卡」取代現行投資簽證，商務部長盧特尼克...
川普計畫推出每張500萬元的美國居留權「金卡」取代現行投資簽證，商務部長盧特尼克聲稱全球已有25萬人正等待申請。(路透)

簽證 川普 商務部

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