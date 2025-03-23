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美加跨境圖書館不能再自由進出 CBP：加人入館須經邊境檢查

編譯盧炯燊／綜合報導
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美國海關和邊境保護局21日宣布，未來加拿大公民若要進入佛蒙特州一間跨境圖書館，必須經過邊境檢查，引起小鎮居民抗議。圖為分別來自美、加兩國的兩位友人在圖書館相會。(美聯社)
美國海關和邊境保護局21日宣布，未來加拿大公民若要進入佛蒙特州一間跨境圖書館，必須經過邊境檢查，引起小鎮居民抗議。圖為分別來自美、加兩國的兩位友人在圖書館相會。(美聯社)

川普總統一再聲稱加拿大是美國「第51個州」，公然說當時仍在位的總理杜魯多為「州長」，同時徵收關稅，使這兩個長期盟友的關係持續惡化。美國海關和邊境保護局(CBP)21日又宣布取消一間橫跨美加國境的圖書館自由進出入口，並對要進入圖書館的加拿大公民實施過境檢查，引起當地居民的猛烈批評及抗議。

「哈斯克爾自由圖書館及歌劇院」(Haskell Free Library and Opera House)位於加拿大魁北克省斯坦斯特德鎮(Stanstead)與美國佛蒙特州德比線鎮(Derby Line)之間，這裡一直被稱為史上最不設防的邊境，是跨境團結合作的象徵。

由於圖書館的入口位於佛蒙特州一側，加拿大民眾一向經由美國一側人行道及入口進入，只須攜帶身分證件即可。但根據CBP最新規定，加拿大人進入圖書館前，需要經過正式的邊境檢查。

美國海關和邊境保護局21日宣布，未來加拿大公民若要進入佛蒙特州一間跨境圖書館，必...
美國海關和邊境保護局21日宣布，未來加拿大公民若要進入佛蒙特州一間跨境圖書館，必須經過邊境檢查，引起小鎮居民抗議。圖為該圖書館內地上的美加國境邊線。(路透)

CBP發言人表示，在今年10月1日前，圖書館會員仍可憑會員證明使用人行道，之後所有來自加拿大的人員，都必須通過正式邊境口岸入境，只有到來參觀的學校學生及殘疾人士獲豁免。

對此美加兩鎮居民極為不滿，21日在圖書館外抗議。他們說，這座圖書館是20世紀初，斯坦斯特德鎮一個家庭捐贈的禮物，用於服務附近的加、美社區。

斯坦斯特德鎮政府表示，「這種關閉不僅影響了加拿大遊客參觀兩國合作與和諧的歷史象徵，也削弱了標誌性的跨境合作精神」。鎮長史東(Jody Stone)指出，這個已有百多年的做法被改變，讓人很失望。

CBP發言人解釋，由於該地區「非法跨境活動持續增加」，因此採取有關措施，但發言人並未具體說明這些非法活動是什麼。

美加關係惡化，已使加拿大人大幅減少南下，根據CBP數據，上月駕車進入美國的加拿大人只有222萬，較去年2月的269萬人大減，是新冠疫情後跨境正常化以來從未見過的低水平。

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