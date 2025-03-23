失言或甩鍋？驅逐委國黑幫 川普稱沒簽「外國敵人法」聲明

川普總統21日離開白宮前對記者表示，他未簽署援引1798年「外國敵人法」而把委內瑞拉非法移民遞解出境的聲明。(美聯社)

川普 總統日前在回記者詢問，宣布援引1798年「外國敵人法」而把委內瑞拉非法移民 遞解出境的聲明，是否由他簽字時，表示他不曉得聲明何時簽的，因為不是由他所簽，似乎甩鍋給國務卿魯比歐(Marco Rubio)；前聯邦檢察官、有線電視新聞網(CNN)法律分析學者侯尼格(Elie Honig)表示，若川普真的未簽字，那麼問題就大了，因為法律明文規定要由總統簽署。

國會山莊報22日報導，川普21日離開白宮 前對記者表示，政府把犯罪非法移民趕出國家，是第一要務；「我不曉得何時簽的，因為我沒簽」，川普還說，國務卿魯比歐做得很好，他要把那批據說與委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」(Tren de Aragua)有關的人遞解出國，政府就照著做。

但川普可能也指「邊界沙皇」霍曼(Tom Homan)及司法部長邦迪(Pam Bondi)；聯邦地區法官波斯柏格(James Boasberg)判決，政府不能援引1798年那部法律之後，是由兩人出面為政府辯護的。

川普回應記者幾個小時之後，白宮書面回應CNN，說總統「明顯指的是原始的外國敵人法，簽署年代回溯到1798年」。

侯尼格回應CNN主播柯林斯(Kaitlan Collins)提問，認為總統指的是什麼，侯尼格不接受白宮的說法。他表示，川普是在告訴大家「我並不是亞當斯(John Adams)總統──那個1798年簽署該法律的人」嗎？在此川普說得很清楚，「我沒簽署該項聲明，上周被用來遞解那批外國人的聲明」。

侯尼格表示，假如真是如此，川普真的沒簽署那項聲明，那麼問題就大了，因為外國敵人法明文規定，聲明要由總統簽字。

根據聯邦公報(Federal Register)提供的影印本，長達四頁的聲明顯然的確有川普的簽字。

侯尼格批評此事，正值川普政府陷入法律攻防，質問按照那部18世紀法律，最近遞解非法移民出境班機是否違法。波斯柏格試著阻擋川普援引該法，但遞解據說是阿拉瓜火車幫派分子的班機照飛不誤。

波斯柏格痛批政府牴觸他的命令，不指揮那些飛機折返；官員們主張，法官判決出爐時，班機已飛抵美國領空以外，波斯柏格無權干涉；川普後來還呼籲彈劾波斯柏格。