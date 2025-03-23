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國稅局與ICE合作 提供非法移民報稅地址

編譯俞仲慈／綜合報導
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川普政府的國稅局(IRS)積極配合移民與海關執法局(ICE)，分享無證客的地址資料，以便抓捕。圖為ICE執法人員2月6日前往一座私宅搜捕無證客。(路透)
川普政府的國稅局(IRS)積極配合移民與海關執法局(ICE)，分享無證客的地址資料，以便抓捕。圖為ICE執法人員2月6日前往一座私宅搜捕無證客。(路透)

川普總統上任後積極推動大規模遣返無證移民行動，不但執法雷厲風行，連國稅局(IRS)也積極配合移民與海關執法局(ICE)，與他們分享無證移民的納稅地址資料，就要讓非法移民無所遁形。

匿名的四位知情人士向華盛頓郵報(Washington Post)透露，IRS與ICE官員經過數周協商即將達成協議，允許移民官員透過稅務資料具體掌握非法入境者的姓名與地址，以配合川普政府的大規模移民遣返行動。

知情人士透露，根據雙方協議，ICE可以向IRS提交疑似無證移民的姓名與地址，以便與機密的納稅資料庫進行交叉比對。

一般而言，個人報稅資料(包含姓名與地址)被視為機密個資，受到IRS嚴密保護，若有非法外洩情況將受到民事與刑事處罰；不過稅務資料在某些特定條件下，可與其他聯邦執法單位共享，前提是經過法院批准。

知情人士坦承，IRS配合移民執法部門需要，主動交出納稅人稅務資料，即使不是史無前例、也是非比尋常的作法，引起IRS人員憂心成為保護隱私的一大漏洞，一名前國稅局匿名官員指出：「這是對政府30年來要求移民報稅做法的徹底背叛。」畢竟過往IRS提供稅務資料是為協助刑事案件偵辦，而非執行刑事處罰。

IRS官網指出，無證移民「儘管身分屬於非法，但仍需向美國繳稅」，由於絕大多數沒有資格取得社會安全號碼，因此IRS同意無證移民使用個人納稅號碼(即ITIN)申報所得稅，儘管納稅標準與美國公民無異，但無證移民認為遵守納稅規定將有助於日後申請合法居留權。

根據華盛頓郵報取得的部分協議草案內容，ICE方面取得稅務資料的範圍，僅限於確實被勒令出境的非法移民地址，並規定只有國土安全部長諾姆(Kristi L. Noem)或ICE代理局長李昂(Todd Lyons)兩位部門最高負責人才可申請。

此外國土安全部與ICE必須提供每位納稅人的姓名、地址、遣返令日期以及其他可讓IRS查核納稅人身分的資料，同時該協議將授權對違反移民法而「受到刑事調查」的可疑人士進行資料查核。

非法移民 IRS ICE

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