瘦身踢鐵板 美國社安署仍繼續運作

社會安全署多事之秋，代理署長杜迪克朝令夕改，民眾無所適從。(路透)

聯邦法官針對政府效率部(DOGE)獲取社會安全署(Social Security Administration，SSA)內部資料的臨時禁制令20日出爐後，又判定現任代理署長杜迪克(Leland Dudek)理解有誤，迫使杜迪克態度大轉彎，改口可以繼續運作，不過總統川普 未排除介入的可能。

路透報導指出，杜迪克接任社安署代理署長以來全力配合DOGE主導的聯邦瘦身計畫，宣布裁員7000名人並關閉數十個地區與外地辦事處，不料踢到鐵板。

由於聯邦法官認定社安署理解有誤，杜迪克21日隨即發表聲明改口表示：「我不會關閉本機構。」

社安署為全國數千萬名老人與身障者提供服務的專責單位，不過川普上任以來，誓言縮減聯邦規模，欽點全球首富馬斯克 領導DOGE，全力推動聯邦機構瘦身、減少浪費。

川普和馬斯克認為社會安全詐騙橫行，主張DOGE需要收集聯邦資料來追查透過詐騙手法不當獲利的犯罪人士。

不過馬里蘭州聯邦法官霍蘭德(Ellen Lipton Hollander)20日裁定，社安署允許馬斯克團隊「不受限瀏覽」數百萬國人社安資料，有違反隱私之嫌，因此下令禁止社安署與DOGE互通資料。

結果杜迪克向多家媒體抱怨，法院命令還要求限制社安署員工獲取個資權限，恐導致該部門實際關閉，因此霍蘭德21日發函給聯邦政府律師嚴正反駁：「有關該命令的範圍並不正確。」

霍蘭德重申20日裁決已經明確指出，即使姓名與社安號碼等個資被刪除，馬斯克的DOGE團隊仍可存取記錄，並強調禁制命令明確規定社安署員工仍可存取未刪減文件。

霍蘭德強調：「任何宣稱該命令可能會延宕或暫停福利支出的說法，都是不正確的。」

眼看川普政府積極推動縮編社安署，讓退休 族深感不安，22日有上百名退休人士與工會成員因不滿當地社安署辦公室關門，聚集在紐約州白原市(White Plains)一處停車場舉行抗議，他們高舉抗議標語，上面寫著「別再用你那隻可怕的手去碰社會保障」、「我媽媽最好拿到她的工資」等，表達對DOGE團隊的憤怒情緒。