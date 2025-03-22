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波音拿下F-47匿蹤戰機合約 川普：任內投產

記者陳熙文／華盛頓報導
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美國軍方相信，美國的第六代戰機F-47戰機將成為最先進、性能最好、最具殺傷力的戰鬥機。圖為波音公司F-47戰機預想圖。(取材自defensenews.com網站)
美國軍方相信，美國的第六代戰機F-47戰機將成為最先進、性能最好、最具殺傷力的戰鬥機。圖為波音公司F-47戰機預想圖。(取材自defensenews.com網站)

川普總統21日在白宮宣布由波音公司(Boeing)獲得美國第六代戰機F-47的合約項目；川普說，F-47戰機將在他的任內投入生產，並組成全新的機隊，未來不排除將等級較低的F-47出售給盟友。他說，F-47是一款前所未見的戰機，在速度、機動性及載荷能力方面，遠勝過其他戰機，「在未來幾年內，就會準備就緒」，確保美國在空中保持主導地位。

川普21日與國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)和軍方將領的陪同下在白宮楕圓形辦公室宣布，美國未來將投入生產第六代新型戰機「F-47」；川普說，F-47戰機將成為最先進、性能最好、最具殺傷力的戰鬥機。

川普指出，經過激烈的競爭，美國空軍將合約交給波音公司。波音公司擊敗對手洛克希德馬丁(Lockheed Martin)，取得F-47戰機的合約。

川普(右)21日聆聽空軍參謀長艾爾文(左)白宮楕圓形辦公室介紹第六代新型戰機「F...
川普(右)21日聆聽空軍參謀長艾爾文(左)白宮楕圓形辦公室介紹第六代新型戰機「F-47」。(路透)

分析指出，F-47戰機合約預計將給近年來風雨飄搖的波音公司注入一劑強心針。

川普表示，F-47的測試機已祕密試飛近五年，並指出，新型戰機將配備最先進的匿蹤技術，幾乎無法被偵測到，其速度和機動性無戰機能出其右，且搭載數架無人機。

他說，「美國的敵人將不會發現它的現身，希望我們不需要用它來對抗敵人，但我們必須擁有它。若真的發生衝突，敵人根本不會知道是被什麼擊中」。

F-47戰機預計取代由洛克希德馬丁設計的F-22戰機，並特別設計在作戰中與無人機協同飛行。

F-47戰機的具體性能保密到家，連造型也不為外人所知，21日的發布會上僅給出非常模糊的影像；F-47的造價目前也尚未對外公布，不過有媒體報導指出，一架F-47戰機估計造價高達3億元。

白宮21日公布美國的第六代戰機F-47戰機預覽照片。(美聯社)
白宮21日公布美國的第六代戰機F-47戰機預覽照片。(美聯社)

川普說，F-47戰機預計在他的總統任內投入生產，並成立機隊，並指出，相關生產線已經準備好了；川普也說，美國未來可能會將等級較低(tone down)的F-47戰機售予盟友；川普表示，降級的F-47戰機可能會比原版差10%。他說，「這是合理的，因為也許有一天他們不是盟友了」。

由於川普是美國第47任總統，川普也稱讚47是一個很美妙的數字，不過川普指出，戰機的名字是將軍們決定的。

赫格塞斯表示，美國已擁有F-15、F-16、F-18、F-22、F-35等戰機，「現在我們有F-47」，這向美國盟友釋出直接且明確的訊息，「我們不會離開」，也向敵人表明，在未來好幾年，美國有能力毫無阻礙地在全球投射力量。

川普 波音 白宮

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