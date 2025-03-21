不滿川普「舉世霸凌」政策 鋼琴家席夫取消美國巡演

鋼琴家席夫(右)2018年在倫敦皇家音樂學院的年度頒獎典禮上，接受英國查理王子授予皇家音樂學院音樂博士榮譽。(美聯社)

據「The Violin Channel」網站及紐約時報報導，以反對俄羅斯 和其祖國匈牙利獨裁政權而聞名的鋼琴家席夫(András Schiff)19日表示，由於川普 總統(Donald Trump)對「舉世的霸凌」讓他感到不安，他已取消原定今秋在美國舉行的獨奏巡演，以及明年與紐約愛樂及費城管弦樂團的合作。

席夫在聲明中寫道：「鑑於美國最近發生前所未有的政治變化，我感到有道義責任取消2025-26年度在美國的所有演出。」

他說：「這不是一個容易做的決定。自1970年代以來，美國在我的生活中一直非常重要，包括我住在紐約市的許多年。我參與過數百場音樂會，與優秀的樂團和音樂家一同度過了美好時光。我有一些最親密的朋友也住在美國。這裡有許多值得我感激的事情。」

「有些人可能會說，『閉上嘴，彈琴就是了』。但良心不允許我這麼做。」

「我們並非生活在象牙塔中…藝術與政治、藝術與社會是無法分割的。作為藝術家，我們必須對這個世界的恐怖和不公作出回應。我們從歷史中難道沒有學到任何東西嗎──就像1930年代的歐洲？也許答案是沒有。」

71歲的席夫出生於布達佩斯的一個猶太 家庭，被視為古典音樂界的巨擘；他表示，川普著手進行的大規模驅逐，讓他回想起二戰期間猶太人面臨的景象。

席夫是最近因反對川普而抵制美國的藝術家之一；德國小提琴家特茲拉夫(Christian Tetzlaff)上個月也宣布將不再到美國表演，他提到的其中一個原因是川普對俄羅斯的支持。

川普本月7日接管甘迺迪中心(John F. Kennedy Center for the Performing Arts)並親自擔任董事長後，百老匯熱門音樂劇「漢彌爾頓」(Hamilton)已取消明年在甘迺迪中心的演出計畫作為抗議。