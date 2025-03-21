川普下令「極端審查」 移民官員嚴查入境者 動輒拘押

川普上任後簽署行政令嚴查入境審查，已傳出不少被刁難和拘留的案例。圖為國土安全部部長諾姆（中）視察海關作業。（美聯社）

川普總統上任首日下令對申請簽證和綠卡的移民 採取「極端審查」(extreme vetting)措施後，邊界當局和移民官員對有意入境美國的移民和旅客，盤查益發嚴厲，除仔細檢查簽證之外，拘押事件更加頻繁，與過去做法截然不同。

律師和前移民官員表示，以往有簽證問題的移民通常是補交文件或是被遣返 ，邊境 當局很少會為簽證問題長期拘留他人，尤其不會拘留只是輕微觸法者。但邊境當局最近確實為了一些看似很小的問題，長期拘留持旅遊和工作簽證 入境者。歐巴馬政府的海關邊境保護局(Customs and Border Protection)局長克里考斯基(Gil Kerlikowske)說：「我不記得有這麼極端的事。」

被認為相對極端的案件中，從墨西哥駕車入美的德國旅客席拉夫(Lucas Sielaff)，在邊界接受例行檢查時，被移民官認為他其實住在美國，並非來美國旅遊；他當場被戴上鐐銬、送往聖地牙哥拘留中心16天後，才獲准訂機票離美。

另一位持有美國綠卡的德國公民史密特(Fabian Schmidt)，在波士頓洛根機場被攔下，遭到咄咄逼人的盤問，被脫衣搜身和沖冷水，令他崩潰到需要送醫診治。史密特已被關近兩周，政府尚未提出指控，他的母親說，他之前被控持有大麻，但是指控已撤銷。海關與邊境保護局(CBP)否認不當對待的說法，不過表示當一個人被控毒品罪，又試圖重新入境時，官員會採取適當行動。

律師表示，川普上任頒布的「極端審查」行政命令，讓邊界移民官員明顯承受壓力，被迫找出更多違反入境規定者。

國土安全部發言人麥克拉夫林(Tricia McLaughlin)表示，「川普政府正在執行移民法，違法者將依法受到處理、拘留和遣返。是前政府沒有做好這件事。」

律師表示，許多持美簽者現在對未來出行計畫感到不安，各大學和雇用外國公民的企業也在設法了解如何提供學生和員工適當的旅行建議。布朗大學日前才驅逐一名持工作簽證的黎巴嫰裔教授；該校警告國際學生和教職員不要出國。

華爾街日報報導，移民官員現在還要求大多數申請移民者提交其社群媒體帳號，並在機場加強搜查旅客手機內容。為大學和醫院提供移民諮詢的波士頓律師伯傑 (Dan Berger) 說：「我絕對建議大家對自己在社媒和手機等電子設備裡的內容，小心看待。」